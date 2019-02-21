蔡康永後事拜託理科太太！　求冰葬「遺體直接敲碎」

記者楊蕎綺／綜合報導

理科太太因為一系列用科學分析人生的影片爆紅，近期她轉型成為主持人，開始邀請藝人對談，日前請到蔡康永，兩人天南地北聊，從何謂高情商聊到孩子教育，在最新一集中也聊到在人生盡頭，想用什麼方式離開，蔡康永透露聽聞過「冰葬」，沒想到理科太太一口答應「可以幫忙完成這件事」。

▲蔡康永未來想用冰葬方式處理遺體。（圖／翻攝自Youtube／理科太太）



蔡康永在對談間開玩笑問理科太太，有沒有用酸的液體將人體融化過，對方也不是省油的燈，笑了一下、回了一個很理科的答案：「要融屍體有很多種方法，用酸絕對是會把你手弄很髒的一種方式。」他無奈閉了閉眼，接著又忍不住問：「那我可以請問你一個（融化屍體的）方法嗎？」

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▲蔡康永拜託理科太太幫他處理冰葬事宜。（圖／翻攝自Youtube／理科太太）



理科太太提到遺體可以切小塊，然後急速冷凍，再經敲打就會變成碎屑，過程和近幾年越來越踴躍被提及的「冰葬 （Promession）」類似，遺體使用攝氏零下200度低溫的液態氮冷凍，人體構造被改變後，經晃動就能成為粉末、回歸自然。

▲經過急速冷凍後，人體形態改變，經晃動後變成粉末，最終回歸自然。（圖／翻攝自YouTube／News Direct）

蔡康永突發奇想，開口拜託理科太太：「我希望你可以把我急速冷凍、敲一下，然後就碎掉就好了。」沒想到對方一口答應：「我是可以幫你做到這件事。」讓他又驚又喜，當下就約定後事遺體處理由理科太太幫忙：「我太需要這個幫助了！一言為定喔。」