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一回家「前男友在陽台」！　楊麗菁嚇瘋

娛樂中心／綜合報導

藝人楊麗菁與曾參選立委的候選人龔偉綸熱戀3個多月，原本甜蜜的戀情卻因男方出現威脅恐嚇、奪命連環叩等行為，轉變成她心中的恐懼來源，直到保護令到手才有辦法入睡，她最害怕的是，無論她何時回家，只要一打開家裡的燈，馬上就會聽到前男友在後陽台叫她名字：「開門、楊麗菁見我一面！」

▲▼楊麗菁錄謝震武節目《震震有詞》談跟前男友的訴訟。（圖／記者李毓康攝）

據《蘋果日報》報導，楊麗菁剛和龔偉綸陷入熱戀時，只要一下課就會接到對方來電問行蹤，也時不時會說情話哄她，才交往2個禮拜就被求婚，她也放心讓對方住進家裡，一切都讓她覺得好甜，無奈這一切後來全變質。

分手後龔偉綸不願放手，不但出言恐嚇要潑硫酸，還會突然在她和朋友聚會的場所出現，友人只能驚恐地要她「不要回頭，他在找妳」。最讓她害怕的是，無論什麼時候回家，只要燈一開，就會聽到後陽台傳出「楊麗菁見我一面、妳開門」的聲音，讓她連窗簾都不敢開，每次回到家也只能摸黑行動。

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▲▼楊麗菁前男友龔偉綸。（圖／記者楊佩琪攝）

楊麗菁2018年7月向法院聲請保護令，也提告恐嚇及妨害名譽，但龔偉綸反控楊麗菁不實言論損壞他的名譽，今年1月雙方和解撤告，由於龔偉綸承認恐嚇、妨害名譽、誹謗等行為，需賠償台幣30萬元，分期12個月，每月按付2萬5000元，不過才第一期他就未按期付款，對律師訊息也不讀不回，楊麗菁一毛都沒拿到。

楊麗菁。（圖／翻攝自楊麗菁臉書）

楊麗菁2018年被前男友龔偉綸頻頻騷擾，包含恐嚇電話以及跟蹤等舉動讓她不堪其擾，原本想說身為公眾人物不想動用社會資源，但在受不了的情況下，不僅影響到她大陸的工作，甚至還因壓力過大得看心理醫師。她泛淚表示：「一定要勇敢面對，我並不孤單，社會是溫暖的。」

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