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《步步》八爺藏3天…兒子首曝光！　鄭嘉穎：自己的最可愛

記者傅家妤／綜合報導

香港男星鄭嘉穎日前被爆出已經升格當爸，小22歲嫩妻陳凱琳傳在15日剖腹產下小王子，當時他被問及此事時，也笑笑表示「謝謝關心」，被解讀為默認當爸喜訊。事隔數日，他在社群網站上曬出兒子模樣報喜，也一併曝光了寶寶的英文名字。

▲▼鄭嘉穎教堂完婚。（圖／CFP）

▲鄭嘉穎與陳凱琳於去年8月在巴厘島完婚。（圖／CFP）

鄭嘉穎18日在社群網站上報喜：「每個父母都說自己的寶寶最可愛…我終於明白了！」隨後還公開兒子的模樣，雖然只有側臉，但可以看到寶寶似乎遺傳了媽媽的大眼睛，還有一頭濃密頭髮，鼻子也非常挺，十分可愛，旁邊還放著兩人的合照，畫面非常有愛。這次也是鄭嘉穎首度曝光兒子的模樣，因此也引起不少關注，大家也紛紛大讚寶寶非常可愛。

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▲▼陳凱琳、鄭嘉穎。（圖／翻攝自IG／陳凱琳、鄭嘉穎）

▲鄭嘉穎曬兒子模樣報喜。（圖／翻攝自IG／鄭嘉穎）

隨後，陳凱琳也在IG上曬出同一張照片，曝光寶寶的英文名字是「Rafael」，還分享初為人母的心情，稱抱著兒子是夫妻倆最期待的時刻，除了感謝大家的祝福以外，她也非常謝謝醫護人員的照顧，還向粉絲報平安：「只想讓大家知道，媽媽現在很健康！R寶寶也很乖，爸爸也把我們照顧得很好，我們還有什麼可要求的？」最後還不忘向兒子告白，「Rafael，我們真的很愛很愛很愛你。」

▲▼陳凱琳、鄭嘉穎。（圖／翻攝自IG／陳凱琳、鄭嘉穎）

▲▼陳凱琳、鄭嘉穎。（圖／翻攝自IG／陳凱琳、鄭嘉穎）

▲陳凱琳發文。（圖／翻攝自IG／陳凱琳）

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