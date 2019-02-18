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方志友產後鏟肉13KG美露鎖骨！一家四口拍全家福甜爆

記者林奕如／台北報導

楊銘威與方志友結婚即將滿四週年，為了紀念兒子Sunny滿周歲，帶著全家四口一起到婚紗品牌C.H. WEDDING拍攝全家福。大女兒Mia從一早就興奮不已，但開拍不久就前功盡棄，Mia與Sunny兩個小天使瞬間變身小惡魔，無論周圍的人如何哄騙都沒用，最後連老闆娘賈永婕都得親自上陣。

▲楊銘威、方志友帶女兒Mia、兒子Sunny全家福。（圖／C.H. WEDDING提供）

▲楊銘威、方志友帶女兒Mia、兒子Sunny全家福。（圖／C.H. WEDDING提供）

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▲楊銘威、方志友帶女兒Mia、兒子Sunny拍全家福。（圖／C.H. WEDDING提供）

上次拍攝全家福時Sunny還在方志友肚子裡，時隔一年，楊銘威笑說：「現在剛好兒子滿一歲比較好控制，還有老婆最近瘦身有成，希望可以趁機留下最美的回憶。」方志友曾透露已經鏟肉13公斤，回復少女身材，讓粉絲狂留言求秘訣。一家四口早已是鎂光燈焦點，姊姊Mia一開始就展現大將之風，不吵不鬧，從畫腮紅、到換裝都自動自發。但不出多久，孩子們開始沒耐心，最後幸好靠著賈永婕和攝影師的經驗，聯手在旁邊吹泡泡吸引小孩們的注意力，才得以快速拍攝完工。

▲楊銘威、方志友帶女兒Mia、兒子Sunny全家福。（圖／C.H. WEDDING提供）

▲楊銘威、方志友帶女兒Mia、兒子Sunny全家福。（圖／C.H. WEDDING提供）

▲楊銘威、方志友結婚4年。（圖／C.H. WEDDING提供）

楊銘威愛女成痴，總是工作一結束就迅速換裝回家看Mia，他笑說：「出道以來跟這麼多演員合作過，我敢說沒人脫衣服比我還快。」為了回家見女兒一面，特地練就這一身「特殊才藝」。他最近改變造型，不僅留起了鬍子；也收起了過往的嘻皮笑臉，甚至連自己投資的酒吧都鮮少踏足，決定和方志友所屬的經紀公司簽約，希望跟老婆一起努力，開創事業里程碑。楊銘威打趣說：「夫妻就是要把雞蛋放在同一個籃子裡，不是嗎？」

▲楊銘威、方志友帶女兒Mia、兒子Sunny全家福。（圖／C.H. WEDDING提供）

▲方志友生兩胎成功鏟肉。（圖／C.H. WEDDING提供）

兒子Sunny是一歲就滿14公斤的小壯娃，體重跟現在3歲的姊姊Mia一樣，最近Sunny還發展出「戀父」情結，不管什麼時候都只想要爸爸抱，上周一家四口到動物園時Sunny全程都像無尾熊一樣黏著楊銘威，他苦笑：「我因為我常去打拳運動，連續抱2、3個小時不是問題，反倒是Mia最近上幼稚園交了新朋友變得獨立，讓我有點失落。」

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方志友, 楊銘威, Mia, Sunny

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