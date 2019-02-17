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張彬彬哄妻開大絕！情話開撩林依晨：面對妳，我躲不了

記者林奕如／綜合報導

林依晨在《小女花不棄》和小11歲張彬彬組成CP，被粉絲封為「蓮花夫妻」圈粉無數。最新劇情中，小倆口終於重逢，但被柳青蕪（黃心娣 飾演）設計挑撥，眼見林依晨吃醋，張彬彬手心心甘情願被她劃了一刀，這招苦肉計直接放大絕，霸氣一抱，開啟超強哄妻模式。

▲張彬彬《小女花不棄》肉麻擁吻林依晨， 面對妳我躲不過。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲張彬彬《小女花不棄》肉麻擁吻林依晨， 面對妳我躲不過。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲張彬彬情話開撩：「面對妳，我躲不了。」（圖／愛奇藝台灣站提供）

林依晨飾演聰明的小乞兒花不棄，原先被七王爺誤導是私生女，痛心愛上「哥哥」陳煜（蓮衣客，張彬彬 飾），之後才明白真實身份是朱府孫小姐，終於可以正大光明和陳煜相愛，但兩人依舊分隔兩地。最近劇情中，兩人終於重逢，但心機女柳青蕪和暗戀花不棄的東方炻（林柏宏 飾）聯手，使計陷害男方，讓花不棄大吃醋。

▲張彬彬《小女花不棄》肉麻擁吻林依晨， 面對妳我躲不過。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲張彬彬《小女花不棄》肉麻擁吻林依晨， 面對妳我躲不過。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲蓮花夫妻甜到爆。（圖／愛奇藝台灣站提供）

陳煜為了安慰花不棄，使出哄妻招數，不只情話：「面對妳，我躲不了。不棄，等事情結束，我們一起歸隱山林，做一對閒雲野鶴，逍遙自在，不問凡塵浮世可好。」更承諾要幫花不棄把朱府欠銀還清，「我幫你還，不僅要做閒雲野鶴，還要兒女雙全。」

▲張彬彬《小女花不棄》肉麻擁吻林依晨， 面對妳我躲不過。（圖／花不棄微博）

▲張彬彬、林依晨和林柏宏劇中「3P」畫面超爆笑。（圖／花不棄微博）

後面劇情更精彩，陳煜和花不棄甜到爆，但東方炻癡心不願放棄，網友直呼：「3P畫面常讓我笑到爆。」而陳煜更是寵妻無極限，許多少女心噴發畫面，充滿粉紅泡泡，網友封他情場高手：「夫人生氣了先一把抱再說話，誰能招架得住。」

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林依晨, 張彬彬, 小女花不棄, 黃心娣, 林柏宏, 蓮衣客

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