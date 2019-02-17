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《皓鑭傳》的他自信說話了！不怕和《延禧攻略》做比較

記者林奕如／綜合報導

吳謹言主演《延禧攻略》一夕爆紅，新作《皓鑭傳》受到關注，尤其劇中有半個《延禧》班底演員，衝高點閱流量，但承受光環也面臨更高期待，不少網友狠打一星負評。男主角之一的茅子俊（飾演秦王孫）不怕2劇拿來做比較，自信表示：「2劇完全不同風格，沒有太多可比性。」

▲茅子俊《皓鑭傳》和《延禧攻略》是完全不同風格。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲吳謹言挾戴高人氣，新作《皓鑭傳》備受關注。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《皓鑭傳》以戰國晚期為背景，故事圍繞秦趙兩國鬥爭而展開。吳謹言劇中飾演御史李赫的女兒，被繼母陷害、初戀背叛，甚至被賣出，商人呂不韋（聶遠 飾）把她買來當棋子，送給秦王孫當籌碼，但控制不住自己愛上她，3人展開錯綜的感情糾葛。

▲《皓鑭傳》吳謹言吻上聶遠：「哪怕受盡傷害也不改初衷。」 （圖／愛奇藝台灣站提供）

▲茅子俊《皓鑭傳》飾演秦王孫。（圖／愛奇藝台灣站提供）

目前播至56集，再7集就大結局，過年期間粉絲狂追劇，累積近5百萬點閱，居流量冠軍，但該劇負評一直沒停過，更拿來跟上一部《延禧攻略》對比。對此，茅子俊接受陸媒《新京報》訪問，他直言：「《皓鑭傳》和《延禧攻略》是完全不同風格的，沒有太多可比性。我覺得于老師（于正）的作品從來不會重覆，因為他覺得重覆是沒有意義的。」

▲《皓鑭傳》吳謹言吻上聶遠：「哪怕受盡傷害也不改初衷。」 （圖／愛奇藝台灣站提供）

▲呂不韋（聶遠 飾）買下皓鑭（吳謹言 飾）當棋子，但控制不住自己愛上她。（圖／愛奇藝台灣站提供）

茅子俊在劇中出演秦王孫，在趙國當質子時備受欺負，巧妙地借用呂不韋之手一步步登上秦王寶座，他看好這角色被大家喜歡，「他是一個非常有智慧、有謀略的人，前期溫文儒雅，後期變得腹黑，是有轉變的。」

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