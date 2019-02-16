《奈何BOSS要娶我》甜到有毒！「5大撩妻金句」也狂炸女粉心

記者林奕如／綜合報導

徐開騁和王雙主演《奈何BOSS要娶我》逆襲成功，成為今年網劇黑馬，低成本製作的小品，點閱量破6億，「木已成洲」CP爆紅，吸引大批女粉。尤其徐開騁飾演霸氣總裁凌異洲，平常性格高冷，但面對妻子夏林（王雙 飾）180度大反轉，「5大撩妻金句」也狂撩女粉心。

▲《奈何BOSS要娶我》劇情甜到蛀牙。（圖／奈何BOSS微博）

該劇改編純風一度的小說《豪門遊戲：私寵甜心寶貝》，霸道總裁凌異洲和18線女藝人夏林契約結婚。看似老套的霸道總裁系列，但男女主角演技在線，一點也沒有生硬感，加上甜死人不償命的劇情，瞬間圈粉無數。此外，該劇在鏡頭處理細膩、場景佈置、服裝道具等看得出用心，原本少人關心的小成本網劇，網路口碑發酵，在一堆大成本戲劇作品之中，殺出一條血路。

▲男主角徐開騁不時開撩劇中老婆王雙。（圖／奈何BOSS微博）

187公分高的男主角徐開騁有明星臉，神似霍建華，和女主角王雙CP感十足，劇中可說是寵妻大魔王，婚後使出撩妻絕招，不時上演壁咚、背後擁抱、額頭輕吻等，就是要她步步淪陷，腹黑又帶點萌的凌總，一舉一動都讓女粉姨母笑，一路追劇看下去。

▲木已成洲CP圈粉無數。（圖／奈何BOSS微博）

撩妻5大金句

1、我不管她之前是怎樣的人，她現在是我的人。

2、妳是這個世界上，除了我奶奶以外，唯一可以打擾我的人。

3、朋友楚炎：你知道她私底下怎麼樣子。凌總：她什麼樣子我都喜歡。

朋友楚炎：看你被人下降頭了。凌總：如果是她下，我願意。

4、女主角夏林：這麼貴要是出了問題我可賠不起。

凌總：那妳就以身抵債。

5、（凌總恢復記憶）妳認識那個熟悉的凌先生，聽到了她的凌太太表白，他讓我轉告妳，她很開心，但是...表白的話應該要男人來說。