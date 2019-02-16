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房思瑜練深蹲「胖10KG看起來更瘦」！腰腹臀黃金比例辣翻

記者林奕如／台北報導

房思瑜健身多年有成，研究出一套《房式深蹲》，健身書至今已經5刷，晉升暢銷作家行列。她說，比起變瘦，有正確的觀念以及打造腰腹臀黃金比例才是最重要，她向《ETtoday星光雲》表示：「我體重最輕的時候40公斤，但其實是泡芙人，過了4年之後體重胖10公斤，但看起來卻是更瘦了。」

▲▼房思瑜。（圖／TVBS提供）

▲房思瑜健身4年傳授正確觀念。（圖／資料照／TVBS提供）

她說，大家都存有一個迷思，像有段時間她瘋狂減肥，早、午餐只吃一顆蘋果，只有得到糖分，沒有得到好的蛋白質、澱粉，或是什麼東西都不吃，只很放心吃一個漢堡，覺得不會超過熱量，但其實這樣讓「身體很飢渴」，身體只能用盡方法抓住不好熱量，「越餓反而越胖，有一段時間我體重是40公斤，但時常心悸、精神差，就是泡芙人。」

▲▼房思瑜身材好、外型佳，一出道就備受矚目。（圖／翻攝自房思瑜Instagram）

▲房思瑜深蹲出好體態。（圖／房思瑜IG)

房思瑜嘗試各種運動，體悟到「做各種運動目的若只是因為減肥，得不到快樂，要讓運動成為日常，才能持之以恆。」她教學的房式深蹲，訓練強而有力的肌群，再搭配飲食習慣，讓肌肉量增大，多的肌肉能燃燒更多熱量，視覺上體態更緊實、修身，整個人精神更好，「我的體重到50公斤，但大家都說我看起來更瘦了。」

▲▼房思瑜平面媒體餐敘。（圖／記者季相儒攝）

▲房思瑜一週至少運動3次。（圖／記者季相儒攝）

有些人減重時有迷思，想要短期內有成效，房思瑜笑說：「妳都跟這身體相處20多年了，想要一個月內改變（身體），我覺得花一年時間改變也不為過。」她現在一個禮拜至少運動三次，有一次是深蹲，還會搭配重訓等，出席記者會時塞進最小號洋裝還有剩，因為最近籌備自創保養品牌Sercle又瘦了3公斤。

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