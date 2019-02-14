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陳曉一夜變「肉麻哥」　婚後狂撩老婆陳喬恩：秀色可餐

記者林奕如／台北報導

陳喬恩和陳曉在《獨孤皇后》上演帝后CP情深，第10集就圓房，進度飛快，圓房時陳喬恩主動撲吻，陳曉一臉害羞，還被虧說男女主角拿錯劇本，沒想到兩人火熱之夜後，陳曉突變成撩妹高手，共進早餐時情話說不完，讓網友封：「肉麻哥。」

▲陳曉《獨孤皇后》婚後撩妻陳喬恩。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲陳曉《獨孤皇后》婚後撩妻陳喬恩。（圖／愛奇藝台灣站提供）

陳曉劇中情話連篇，先是狂讚美自己的妻子： 「我只是覺得妳今日格外好看」、「我就是想這麼一直看著妳」、「感覺好像一輩子都看不夠似的」，讓飾演獨孤伽羅的陳喬恩害羞地回說：「快吃吧，你不餓嗎？」陳曉則意有所指地說：「秀色可餐」，最後甚至還深情告白：「我這輩子最成功的事情就是娶到妳，我想將全天下最好的都給妳，但是我發現妳就是全天下那個最好的。」短短一分鐘三波的甜蜜攻勢， 讓觀眾看得很害羞。

▲陳曉《獨孤皇后》婚後撩妻陳喬恩。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲陳喬恩、陳曉組成CP。（圖／愛奇藝台灣站提供）

該劇講述傳奇皇后獨孤伽羅（陳喬恩 飾）與隋文帝楊堅（陳曉 飾）跌宕一生的故事。她在劇中從少女時期演起，男女主角一開始見面，她以女扮男裝的造型登場，之後曝光原來是女身，男方一見鍾情苦追，一開始女方怕男方家被拖累，因此狂發好人卡，但兩人度過難關甜蜜完婚，共創帝后CP美話。

▲陳曉《獨孤皇后》婚後撩妻陳喬恩。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲陳曉婚後秒變肉麻哥。（圖／愛奇藝台灣站提供）

獨孤伽羅在歷史上人品、學識均為人所稱頌，但在正史卻有「妒婦」之稱，這一點起因於她14歲嫁與楊堅時，要楊堅保證此生不納妾，楊堅立下誓言：「不和第二個女人生孩子。」果然楊堅的10個子女都是獨孤皇后所生，後宮形同虛設。

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陳曉, 陳喬恩, 獨孤皇后, 獨孤

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