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和陳妍希結婚3年「幸福肥」　陳曉手捂臉：大家說我胖了

記者林奕如／台北報導

陳曉最新作品《獨孤皇后》近期在網路平台開播，但有粉絲覺得他外型似乎「發福」不少，似乎面臨「幸福肥」危機，對此，他搞笑地在微博上PO出自己用手摀著臉的表情包，留言寫下「大家說我胖了？」大方面對粉絲。有趣的是，老婆陳妍希在農曆年期間，也在微博上發布扮成小豬模樣的搞笑視頻，絲毫不怕又被貼上「發福」標籤，非常率真可愛。

▲陳曉《獨孤皇后》婚後撩妻陳喬恩。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲陳曉劇中癡戀女主角周瑩（孫儷 飾）。（圖／中天提供）

陳曉新作與陳喬恩攜手合作，演出號稱史上最恩愛的帝王夫妻，陳曉也化身最會撩妹的帝王，一句「我想將全天下最好的都給你，但我發現，你就是全天下那個最好的」，撩得陳喬恩臉紅到不行。但他近期訪問卻透露，獨孤皇后後「古裝，停產絕版」，讓粉絲猜測他是否不再接拍古裝劇了，讓戲迷紛紛不捨大喊「不可以。」

▲陳曉《那年花開月正圓》 飾演沈星移，癡戀孫儷。（圖／中天提供）

▲陳曉《那年花開月正圓》 飾演沈星移，癡戀孫儷。（圖／中天提供）

▲陳曉《那年花開月正圓》 飾演沈星移。（圖／中天提供）

因為他在此之前作品《那年花開月正圓》，正是被封為「古裝暖男代表」，劇中飾演沈家二少爺沈星移，外表是個紈褲子弟，但對孫儷（飾演周瑩）一往情深，多次拿性命保護她，更直接對喪夫的周瑩說：「你說的心已經隨著吳聘一起埋入了黃土，那麼我告訴你，我這也有一顆心，我把我這顆心給你。」瞬間擄獲不少粉絲的心。

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陳曉, 陳喬恩, 孫儷, 那年花開月正圓, 那年花開, 周瑩, 沈星移

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