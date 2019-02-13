小蠻邵翔交往6年有「愛的結晶」　放話：30歲前把自己嫁掉

記者林奕如／台北報導

邵翔與王承嫣（小蠻）在情人節前夕放閃公開愛的結晶，兩人在交往6年後宣布共組「相親相愛工作室」，從愛字延伸，認定彼此是對方的真愛。小倆口為此拍攝宣傳照，小蠻一席黑色小禮服大露蜜腿，雙手游移挑逗扒開邵翔的襯衫，一點都不避諱在眾人面前展露男友的結實身材，「這次拍宣傳照特地幫大家驗貨，歡迎大家觀賞邵翔的肉體。」

▲小蠻、邵翔合組工作室 。（圖／相親相愛工作室提供）

被問到共組工作室後，兩人婚姻大事是否近了？小蠻透露，一直以來都希望自己能在30歲前嫁掉，邵翔則說，彼此是唯一可以給對方感到安定的人，兩人間甚至沒有任何秘密，無話不談，自己會努力打拼，給兩人最幸福生活。兩人為了工作室的取名傷透了腦筋，邵翔看著小蠻整整一個星期抱著電腦上網研究姓名學，透露工作室名稱除從「愛」字發想表達兩人已認定彼此外，自己屬狗小蠻屬蛇等生肖命名用字，愛字也恰巧符合生肖姓名學，因此腦力激盪以愛為延伸想了近百個名字後，才拍板落定「相親相愛」為名。

▲小蠻放話30歲之前嫁掉。（圖／相親相愛工作室提供）

眾人好奇一起打理工作難道不怕吵架？小蠻稱讚邵翔很尊重她，生活中若是遇到需要決定的大事，都會尊重她的決定與安排，因此工作室的負責人登記的是她的名字，打趣說邵翔是合夥人。財務方面則成立工作室帳戶，提款卡則放在小蠻身上，邵翔說，兩人在財務方面沒有分彼此，「我的錢就是她的錢。」

事實上，兩人早已拜見彼此的家長，就連每年的農曆過年期間小蠻都會陪著邵翔回台南老家，曾有一次小蠻因工作緣故沒陪邵翔回老家，邵翔的外婆一臉失望抓著他的手關心問「小蠻怎麼沒有一起回來？」，甚至擔心兩人是不是分手了，小蠻聽聞邵翔外婆如此關心，在工作結束後，立刻買高鐵票南下，小蠻說，「我們的父母親已經把我跟邵翔當作子女看待，兩人的媽媽感情好，時常會一起聊天聚會，家人還曾請邵翔的姊姊詢問兩人怎麼還不結婚，邵翔的姊姊擔心給兩人壓力，僅笑笑回讓兩個年輕人自己決定。」

邵翔與小蠻日前為工作室拍攝宣傳照，小蠻親自打點兩人的造型，分別參考蘇志燮與周迅的造型，自豪這是男友邵翔自18歲以來最帥的一次宣傳照，嘴甜說他隨著年齡的增長，越來越迷人，頗有韓國歐巴之感，小蠻自己則把留了十多年的長髮給剪掉，在即將滿30歲之際，盼能給自己一個改變，剪完後不少朋友說她性感更添女人味。對於組工作室兩人的演藝規劃，邵翔盼能突破高富帥之角色，能夠有機會挑戰職人或是類型劇戲碼，小蠻則希望自己能有一個演藝代表作，也歡迎廠商能找他們情侶檔一起出席活動。