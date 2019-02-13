ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小蠻邵翔交往6年有「愛的結晶」　放話：30歲前把自己嫁掉

記者林奕如／台北報導

邵翔與王承嫣（小蠻）在情人節前夕放閃公開愛的結晶，兩人在交往6年後宣布共組「相親相愛工作室」，從愛字延伸，認定彼此是對方的真愛。小倆口為此拍攝宣傳照，小蠻一席黑色小禮服大露蜜腿，雙手游移挑逗扒開邵翔的襯衫，一點都不避諱在眾人面前展露男友的結實身材，「這次拍宣傳照特地幫大家驗貨，歡迎大家觀賞邵翔的肉體。」

▲小蠻邵翔合組工作室 。（圖／相親相愛工作室提供）

▲小蠻、邵翔合組工作室 。（圖／相親相愛工作室提供）

被問到共組工作室後，兩人婚姻大事是否近了？小蠻透露，一直以來都希望自己能在30歲前嫁掉，邵翔則說，彼此是唯一可以給對方感到安定的人，兩人間甚至沒有任何秘密，無話不談，自己會努力打拼，給兩人最幸福生活。兩人為了工作室的取名傷透了腦筋，邵翔看著小蠻整整一個星期抱著電腦上網研究姓名學，透露工作室名稱除從「愛」字發想表達兩人已認定彼此外，自己屬狗小蠻屬蛇等生肖命名用字，愛字也恰巧符合生肖姓名學，因此腦力激盪以愛為延伸想了近百個名字後，才拍板落定「相親相愛」為名。

▲小蠻邵翔合組工作室 。（圖／相親相愛工作室提供）

▲小蠻放話30歲之前嫁掉。（圖／相親相愛工作室提供）

眾人好奇一起打理工作難道不怕吵架？小蠻稱讚邵翔很尊重她，生活中若是遇到需要決定的大事，都會尊重她的決定與安排，因此工作室的負責人登記的是她的名字，打趣說邵翔是合夥人。財務方面則成立工作室帳戶，提款卡則放在小蠻身上，邵翔說，兩人在財務方面沒有分彼此，「我的錢就是她的錢。」

事實上，兩人早已拜見彼此的家長，就連每年的農曆過年期間小蠻都會陪著邵翔回台南老家，曾有一次小蠻因工作緣故沒陪邵翔回老家，邵翔的外婆一臉失望抓著他的手關心問「小蠻怎麼沒有一起回來？」，甚至擔心兩人是不是分手了，小蠻聽聞邵翔外婆如此關心，在工作結束後，立刻買高鐵票南下，小蠻說，「我們的父母親已經把我跟邵翔當作子女看待，兩人的媽媽感情好，時常會一起聊天聚會，家人還曾請邵翔的姊姊詢問兩人怎麼還不結婚，邵翔的姊姊擔心給兩人壓力，僅笑笑回讓兩個年輕人自己決定。」

邵翔與小蠻日前為工作室拍攝宣傳照，小蠻親自打點兩人的造型，分別參考蘇志燮與周迅的造型，自豪這是男友邵翔自18歲以來最帥的一次宣傳照，嘴甜說他隨著年齡的增長，越來越迷人，頗有韓國歐巴之感，小蠻自己則把留了十多年的長髮給剪掉，在即將滿30歲之際，盼能給自己一個改變，剪完後不少朋友說她性感更添女人味。對於組工作室兩人的演藝規劃，邵翔盼能突破高富帥之角色，能夠有機會挑戰職人或是類型劇戲碼，小蠻則希望自己能有一個演藝代表作，也歡迎廠商能找他們情侶檔一起出席活動。

李沛旭爆7年情斷蔡淑臻！　 「尊重妳一直想追求的自由」

推薦閱讀

蔡淑臻大街擁抱28歲嫩醫　1個月前被問李沛旭「冷淡回」

專訪／新郎不是我！《女兵》梁瀚名親見「7年初戀女友」白紗出嫁

《獨孤皇后》首播一次看10集！陳曉苦追慘被陳喬恩發好人卡

3年前飛沖繩祝福...今陪愛紗離婚　六月心疼姐妹：我一直都在

陳喬恩主動撲吻陳曉甜炸！《獨孤皇后》10集就圓房超神速

《神雕俠侶》這劇有魔力！小龍女、李莫愁拍完都結婚了

快訊／劈腿愛紗首發聲！周洺甫懺悔：沒有讓她快樂我很自責

過年毛毛的！丁寧上山找舊日式民宿竟拋錨　女兒站門口不敢進

愛紗崩潰老公劈腿「每晚睡不著」！經紀人心疼：給她一點時間

又有宮鬥劇可看！《宮心計2》美魔女天下「均齡45歲」網吃驚

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

愛紗被這句話騙了！她譙周洺甫：一肚子拐　「渣男慣用3手法」當老公別鬧了

愛紗「癡心避孕」卻被背叛！　周洺甫婚變1年前早有預兆

鄧紫棋穿熱褲…往下一看「鉛筆腿現形」　網嚇傻：瘦好多

提款卡在小蠻手上　邵翔寵女友：我的錢就是她的！

「跟愛豆世界飛」一個月要花多少錢？　站姐秀帳單數字⋯網驚呆！

獨家／家家前男友出面打臉！曝甜蜜照「揭分手真相」：令人不齒

胡歌爆「情人節認愛」　3條件全符合…網瘋猜這2人！

影／《冰雪奇緣2》首支預告「比第一集黑暗」　艾莎、安娜有麻煩了

小蠻邵翔交往6年有「愛的結晶」　放話：30歲前把自己嫁掉

搭機偶遇口罩少年！兒子嗨喊：電視上的哥哥　一看「真的是超紅偶像」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小蠻, 邵翔

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 3年前當小三爆哭謝罪！　貝琪宣布結婚「閃嫁10年粉絲」
  2. 胡歌爆「情人節認愛」　3條件全符合…網瘋猜這2人！
  3. 哈利波特自爆是新一任金鋼狼！「我很高興在這宣布」全網瘋了
  4. 梅根嫁皇室1年「懷孕7月還在被罵」　喬治克隆尼火大幫出頭
  5. 「台灣金曲歌后」補位《歌手》！　網一看high了：青峰追星大會
  6. 林允遭爆花錢買熱搜！　釣出本尊「這樣回網友」
  7. 打到冰原也融掉！《七龍珠超：布羅利》進化　4DX版台灣看得到
  8. 《李屍朝鮮》柳承龍賣炸雞破紀錄　上映21天登「最賣座喜劇」
  9. 周明璟小賭新手運贏3倍　荷官拒收小費「以為我串謀」
  10. AOA智珉刪除爆瘦照片！加發3張「5字」親自回應粉絲了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366