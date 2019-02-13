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提款卡在小蠻手上　邵翔寵女友：我的錢就是她的！

記者林奕如／台北報導

小蠻和邵翔穩定交往6年，不時大方放閃，是演藝圈著名的「情侶CP」，今年更宣布一起合組相親相愛工作室，大方談起「辦公室戀情」，不怕一起打理工作會吵架，負責人登記是小蠻名字，打趣說邵翔是合夥人，財務方面則成立工作室帳戶，提款卡則放在小蠻身上，邵翔說，兩人在財務方面沒有分彼此，「我的錢就是她的錢。」

▲▼小蠻「情侶裝激吻」邵翔！（圖／翻攝自小蠻臉書）

▲小蠻、邵翔穩定交往6年。（圖／翻攝自小蠻臉書）

邵翔曾提到當初認識小蠻，是靠朋友介紹，「一起唱歌有好感，我很少跟人要電話，她很少給人電話，所以我們一拍即合。」他也大膽爆料女友體重，「那時候她很肥，可能是從美國long stay回台，身材就美式一點，那時只想對她說『How dare you？』但我們常一起打鬧，相處起來很自然，就是真愛。」

▲▼賴琳恩&陳乃榮大喜婚宴-邵翔,小蠻 (王承嫣)。（圖／記者周宸亘攝）

▲小蠻、邵翔一起擔任賴琳恩、陳乃榮婚禮伴郎伴娘。（圖／資料照）

他當時追求小蠻，直接告白：「一輩子都會陪著妳，永遠不會再是一個人。」甜言打動佳人，他也用6年交往時間給小蠻安全感，這次創立工作室，他說，彼此是唯一可以給對方感到安定的人，兩人間甚至沒有任何秘密，無話不談，自己會努力打拼，給兩人最幸福生活。

▲小蠻邵翔合組工作室 。（圖／相親相愛工作室提供）

▲小蠻、邵翔今年合組工作室 。（圖／相親相愛工作室提供）

小蠻一直以來都希望自己能在30歲前嫁掉，今年就是時間點，邵翔老實坦言還沒求婚，「希望之後能做好準備，有一個難忘的求婚。」小倆口早已拜見彼此的家長，每年的農曆過年期間小蠻都會陪著邵翔回台南老家，小蠻說：「我們的父母親已經把我跟邵翔當作子女看待，兩人的媽媽感情好，時常會一起聊天聚會。」

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邵翔, 小蠻, 相親相愛工作室

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