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林依晨念舊15年交情不變！出席《秘密花園》導演婚宴美翻

記者林奕如／台北報導

明金成2004年執導《我的秘密花園2》，和演員群維持好交情，至今15年了，今他舉辦婚宴，六月擔任總招待，林依晨、張天霖等人也出席，新郎向《ETtoday星光雲》說謝謝，開心娶到好老婆，婚禮上集合許多合作過的藝人們，他十分感動，也足見導演好人緣。

▲林依晨曬《我的祕密花園》劇照，粉絲淚崩「我的青春」。（圖／翻攝自林依晨臉書）

▲林依晨15年前曾和導演明金成合作過。（圖／翻攝自林依晨臉書、翻攝網路）

導演明金成和老婆Patty17日補辦婚宴，婚禮上還找來3對明星伴郎、伴娘，分別是趙駿亞、威廉、Junior以及夏語心、大牙、勇兔，婚禮賓客還包括張小燕、曾國城、林依晨、陳德烈、楊銘威夫婦等，六月擔任總招待，黃小柔則是顧問，現場星光雲集。

▲明金成祕密婚宴。（圖／翻攝自Facebook／大牙）

▲明金成今舉辦婚宴。（圖／翻攝自Facebook／大牙）

明金成曾深受憂鬱症所苦，2009年病況一度嚴重到住進療養院就醫，但在Patty陪伴下走出陰影，2017年登記完婚，當時老婆向戶政人員主動要求「冠夫姓」，直說10年來第一次遇到要冠夫姓的人，他認為這樣算夫妻間的小浪漫。夫妻婚後想要小孩，花了百萬，做過4次試管嬰兒，但無奈仍未成功，他也感謝老婆無怨無悔配合。

▲林依晨喝喜酒合體16年前《我的秘密花園》男主角張天霖。（圖／翻攝自楊銘威Instagram）

▲林依晨合體16年前《我的秘密花園》男主角張天霖。（圖／翻攝自楊銘威Instagram）

林依晨今一襲藍洋裝跑婚宴美翻，更和男主角張天霖合體，勾起粉絲回憶，方志有和楊銘威夫妻一起合照，開心直呼：「我的秘密花園！晨神太美了。」

當年這部戲掀起轟動，描述3個女室友（林依晨、楊謹華、梁又琳）的戀愛故事。林依晨飾演沒有戀愛經驗的傻大姐「范小敏」、楊謹華飾演的放蕩不羈美少女「成恩恩」、梁又琳飾演乖巧單純「林文靜」。林依晨2018年還曾和楊謹華、六月相聚，友情和面貌都不變，讓粉絲好懷念。

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關鍵字

林依晨, 晨神, 我的秘密花園, 明金成, 張天霖

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