同框Sweety劉品言「神凍齡」　曾之喬鬆口談「合體可能性」

記者林奕如／台北報導

曾之喬所寫《一個人去丹麥》成為暢銷作家，16日現身台北國際書展，她鼓起勇氣朗讀書中一段文字，語氣一度哽咽，她說：「書裡有黑色房間那一段，講一次就會哭一次，有人問是否憂鬱沒有過去，但我是不想忘記之前的挫敗，那一段不順、衰，那種無助，會提醒我永遠不要自以為是。」

▲曾之喬淘氣和粉絲一起做鬼臉 。（圖／記者林奕如攝）

曾之喬19歲飽受憂鬱症困擾，當時有一個清晰女聲：「妳可以一個人去丹麥，寫一本書。」23歲終於鼓起勇氣去「最快樂國家」找快樂，事隔7年，終於再度重返丹麥，更努力寫書，告訴大家正視自己的心中聲音。

曾之喬以暢銷作家身份出席書展，直呼像新人一樣感到新奇，她也不忘把這本書，送給昔日好戰友Sweety劉品言，「她（言言）不看也已經完全知道我經歷什麼，她有特別跟我分享，說這本書很有溫度。」兩人從13歲認識至今，一起攜手邁入30歲生日，言言生日早曾之喬3個月，更以獅子座大姐姐傳授喬喬：「30歲是一個奇妙年紀，妳慢慢感覺。」

▲曾之喬談合體可能性。（圖／曾之喬臉書、記者林奕如攝）

兩人在情人節甜蜜約會，勾起不少網友回憶，2007年單飛不解散至今，不少粉絲一直敲碗再合體，曾之喬直爽笑說：「怎麼合體？大家都在拍戲，如果一個很好的戲，可能有機會，因為開演唱會已經志不在此。4年前有提過（合體），就是好玩提到，現在就覺得麻煩，把自己工作顧好就不容易，」