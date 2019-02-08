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費玉清2019最後演出「確定在台灣」　周杰倫、江蕙暖挺！

記者關韶文／台北報導

費玉清初四小巨蛋開工舉辦《2019告別演唱會》首場，費玉清與大家同迎新年，小巨蛋現場滿滿人潮，很多觀眾都是全家幾代全出動，主辦方特別訂製了精緻福袋送給每一位觀眾，除了將滿滿的祝福獻給觀眾朋友外，也當做是參與告別演唱會的一個見證！

▲▼ 費玉清告別演唱會,周杰倫江蕙花籃,拍照區,入場粉絲香包。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼費玉清告別演唱會後台背板貼滿「演唱會工作證」。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 費玉清告別演唱會,周杰倫江蕙花籃,拍照區,入場粉絲香包。（圖／記者湯興漢攝）

演唱會開始前一小時，經紀人接受媒體訪問，表示小哥心情很平靜，「初二和今天下午各彩排一次，今天下午就到了小巨蛋彩排。」被問到開唱前有沒有忌口，經紀人則透露，「下午吃了一根香蕉，晚上唱完後就給他一顆茶葉蛋，主要是不能吃主食，因為明天下午4點半還有一場。」

▲▼ 費玉清告別演唱會,周杰倫江蕙花籃,拍照區,入場粉絲香包。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼江蕙、周杰倫送花籃致意。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 費玉清告別演唱會,周杰倫江蕙花籃,拍照區,入場粉絲香包。（圖／記者湯興漢攝）

費玉清從2003年跑巡演以來，邁入第16個年頭，今晚將是費玉清在台灣的「第172場演出」，結束8日、9日演唱會後，費玉清接著將到海外舉辦演唱出，5月回到台灣，被問到詳細「退出演藝圈日期」，經紀人表示，「會是今年，但最後一場還是會在台灣，至於地點則還要再另外尋覓。」未來，無論真人秀、春晚邀約，費玉清都不考慮。

▲▼ 費玉清告別演唱會,周杰倫江蕙花籃,拍照區,入場粉絲香包。（圖／記者湯興漢攝）

▲費玉清送入場粉絲一人一份香包。（圖／記者湯興漢攝）

這次選歌加重台語比例，希望照顧不同世代的聽眾，現場也有許多年輕粉絲帶著爸媽一同到場觀賞，場面相當溫馨。過去演唱會的招牌橋段「黃色笑話」，這次是否保留，經紀人則笑說，「上次記者寫太多啦！我要收版權費！」逗得媒室體全場哈哈大笑。

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