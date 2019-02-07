ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

宇宙人「動人團圓歌」藏洋蔥！　《一桌菜》唱出親情思念

記者關韶文／台北報導

團體宇宙人推出新歌《一桌菜》，為了宣傳新單曲，宇宙人一同上網路節目打歌。宇宙人三人輪流在節目中call out給媽媽，用看似無聊的冷笑話，拉近距離，小玉也在節目中表達自己對阿嬤的想念，「她離開之後，回去的理由就沒有這麼強了。」

2018年，宇宙人迎來豐收的一年，不僅履行對歌迷的承諾，重返對他們意義重大的約定地TICC台北國際會議中心，號召3千名宇宙友展開「我們的探險計劃」演唱會，更歷經為期4個月16座城市的盛大世界巡迴，創下多場售票秒殺完售的紀錄。

▲▼宇宙人。（圖／相信音樂提供）

▲▼宇宙人新歌藏洋蔥。（圖／相信音樂提供）

▲▼宇宙人。（圖／相信音樂提供）

自成軍以來，宇宙人在音樂這條路上，一轉眼間就是十年，似乎是個偉大的數字，然而只是許許多多的渺小時刻堆積而來，也有許多時刻曾經想過放棄。但宇宙人對音樂的堅持，沒有一天改變過—— 多元的曲風，狂放的節奏，首首真材實料。歲末年終之際，創作出不一樣的賀年單曲『一桌菜』，感念這一年的收穫，更想對家人說，「謝謝你們，永遠用一頓溫暖，等我們回家。」

▲▼宇宙人。（圖／相信音樂提供）

▲宇宙人在節目中call out給媽媽。（圖／相信音樂提供）

宇宙人帶著新單曲接受菜哥訪問，被問到最近一次哭何時，小玉則透露，「就是在錄這首歌的和聲時，錄一錄就想哭。」方Q則接著說，「因為我們一直想做一首歌，就是當你有情緒的時候，不論在火車上還是做家事，就是會想到宇宙人。」

節目中，宇宙人輪流打給媽媽講笑話拉近距離，無厘頭的舉動也成功逗樂電話另一頭的家人。小玉也透過歌曲，表達對阿嬤的想念，「每到過年，就想起阿嬤在廚房忙進忙出的身影，整個大家族為了阿嬤及她煮的一桌菜回家，可以說我們所有人都是吃她做的菜長大，不管是地瓜葉、薑絲大腸、梅干扣肉⋯⋯」

「我想...很粗」鸚鵡18禁對話　媽媽崩潰：我有這樣教你們？

推薦閱讀

庾澄慶首曬全家福！　「一個模子刻出來」網傻眼：賀歲驚悚大片

特／談戀愛也能當飯碗！追這3對「情侶檔YouTuber」被閃都甘願

特／被醫生宣告不治，帶著「15cm傷疤」勇敢做夢－李千那

Gail曬「學霸成績」！往返奔波3個月「照考高分」嗨喊：做到了

專訪／收到同學mail：我先睡了　一看時間…「他正在火化」

應采兒曬「孕肚正面照」拜年！　網瘋猜孕期⋯Jasper小動作萌炸

網友1句話踩雷⋯陳冠希IG火大嗆余文樂潮牌！　翻臉這2人「不是我朋友」

謝承均「隱藏版表弟」是劉以豪！最羨慕「這一點」：想像他一樣

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！　《超級星光大道》8位冠軍近況

網紅生吞手掌大毒蜘蛛！　一入口真的出意外「狂吐血水」…網目睹嚇壞

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

庾澄慶首曬全家福！　「一個模子刻出來」網傻眼：賀歲驚悚大片

特／談戀愛也能當飯碗！追這3對「情侶檔YouTuber」被閃都甘願

特／被醫生宣告不治，帶著「15cm傷疤」勇敢做夢－李千那

Gail曬「學霸成績」！往返奔波3個月「照考高分」嗨喊：做到了

專訪／收到同學mail：我先睡了　一看時間…「他正在火化」

應采兒曬「孕肚正面照」拜年！　網瘋猜孕期⋯Jasper小動作萌炸

網友1句話踩雷⋯陳冠希IG火大嗆余文樂潮牌！　翻臉這2人「不是我朋友」

謝承均「隱藏版表弟」是劉以豪！最羨慕「這一點」：想像他一樣

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！　《超級星光大道》8位冠軍近況

網紅生吞手掌大毒蜘蛛！　一入口真的出意外「狂吐血水」…網目睹嚇壞

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

宇宙人, 一桌菜, 相信音樂新聞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《李屍朝鮮》韓劇史上成本第三高！首映媒體爆好評：根本電影規模
  2. 宇宙人「動人團圓歌」藏洋蔥！　《一桌菜》唱出親情思念
  3. 專訪／董至成北漂「惡夢」：要扛行李箱回家，還是耗下去
  4. 點閱超過3億！南韓最夯網劇《戀愛播放列表》在紅什麼？
  5. 《怪獸與葛林戴華德的罪行》除了3D效果，各方面都退步的續集
  6. 「惡搞小孩帽T」實體店面介紹！輕鬆跟Seventeen穿情侶裝
  7. 私心推10男神「10部青春校園陸劇」　學校欠我的..不只一個肖奈！
  8. 2018年維密大秀看點 為了爆高知名度恩怨情仇也得放一邊！
  9. 《異裂》影評：奈沙馬蘭欲讓新影迷重新認識19年前的驚心動魄之作
  10. 《奈何BOSS要娶我》成春節追劇黑馬！　「腹黑總裁撩妻」5大看點勾網淪陷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366