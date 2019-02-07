宇宙人「動人團圓歌」藏洋蔥！　《一桌菜》唱出親情思念

記者關韶文／台北報導

團體宇宙人推出新歌《一桌菜》，為了宣傳新單曲，宇宙人一同上網路節目打歌。宇宙人三人輪流在節目中call out給媽媽，用看似無聊的冷笑話，拉近距離，小玉也在節目中表達自己對阿嬤的想念，「她離開之後，回去的理由就沒有這麼強了。」

2018年，宇宙人迎來豐收的一年，不僅履行對歌迷的承諾，重返對他們意義重大的約定地TICC台北國際會議中心，號召3千名宇宙友展開「我們的探險計劃」演唱會，更歷經為期4個月16座城市的盛大世界巡迴，創下多場售票秒殺完售的紀錄。

▲▼宇宙人新歌藏洋蔥。（圖／相信音樂提供）

自成軍以來，宇宙人在音樂這條路上，一轉眼間就是十年，似乎是個偉大的數字，然而只是許許多多的渺小時刻堆積而來，也有許多時刻曾經想過放棄。但宇宙人對音樂的堅持，沒有一天改變過—— 多元的曲風，狂放的節奏，首首真材實料。歲末年終之際，創作出不一樣的賀年單曲『一桌菜』，感念這一年的收穫，更想對家人說，「謝謝你們，永遠用一頓溫暖，等我們回家。」

▲宇宙人在節目中call out給媽媽。（圖／相信音樂提供）

宇宙人帶著新單曲接受菜哥訪問，被問到最近一次哭何時，小玉則透露，「就是在錄這首歌的和聲時，錄一錄就想哭。」方Q則接著說，「因為我們一直想做一首歌，就是當你有情緒的時候，不論在火車上還是做家事，就是會想到宇宙人。」

節目中，宇宙人輪流打給媽媽講笑話拉近距離，無厘頭的舉動也成功逗樂電話另一頭的家人。小玉也透過歌曲，表達對阿嬤的想念，「每到過年，就想起阿嬤在廚房忙進忙出的身影，整個大家族為了阿嬤及她煮的一桌菜回家，可以說我們所有人都是吃她做的菜長大，不管是地瓜葉、薑絲大腸、梅干扣肉⋯⋯」