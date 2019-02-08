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男歌手「第一次打麻將就相公」　從此被排擠成過年陰影！

▲▼蔣卓嘉,曲婉婷。（圖／hit fm提供）

▲蔣卓嘉、曲婉婷暢談過年習俗。（圖／hit fm提供）

記者關韶文／台北報導

Hit Fm聯播網的「翹班DJ」GJ蔣卓嘉跟好久不見的曲婉婷一起在大年初四跟聽眾在空中相見，兩人第一次碰面就一起主持過年特別節目略顯緊張，GJ蔣卓嘉稱讚曲婉婷不僅有音樂才華，又長的漂亮，讓曲婉婷開心的笑說：「我現在臉紅到跟紅包一樣了」！

聊到過年都曾經打過麻將，GJ蔣卓嘉分享自己不好的回憶，因為他第一次打就相公，有人跟他說他多一張牌，不能胡牌，之後就再也沒人要跟他打麻將，自從那天起他就是「相公」，都被朋友排擠。

節目中，兩人聊到共同的偶像John Mayer，不過兩人喜愛的程度不同，GJ蔣卓嘉喜歡他的才華洋溢，但曲婉婷喜歡的更多，不管是John Mayer的帥氣、風度等等，曲婉婷少女心噴發的說，「Everything about him都很喜歡！」GJ蔣卓嘉開玩笑說，「那就祝你們早生貴子。」

提到過年的傳統習俗，壓歲錢是最終要的一部分，但是好像出了社會、結了婚的人就不能拿紅包，變成是要包紅包的人，曲婉婷開玩笑說：「所以我都單身」！
GJ蔣卓嘉笑說，「妳不是單身，妳是在等John Mayer吧？」曲婉婷害羞地說，對，他是我未來的相公！」

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