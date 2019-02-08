恭喜！導演脫口向女歌手求婚　「101歲外婆」現場見證❤

▲林采欣初二飛到男友吳斌家中過年。（圖／永興行工作室提供）



記者關韶文／台北報導

創作歌手林采欣初二飛到男友吳斌老家，給101歲的外婆拜年，阿嬤耳聰目明，看到采欣高興到邊抽著煙邊要她快過門，給她生個曾孫，外婆豪氣說：「我幫妳餵（寶寶）、幫妳洗（寶寶）！」讓吳斌也趁勢「求婚」，說給101歲外婆開心！

林采欣和吳斌兩人感情甚篤，只是各自忙到沒時間結婚，吳斌導演為了讓外婆開心，也開口要采欣披嫁紗、做新娘，果然讓人瑞外婆大樂，開心不已，一家和樂融融，過了個充滿粉紅泡泡的年。最有趣的是，林采欣眉間的大痘子，歷經飛行和舟車勞頓，居然沒有熟透，反而是見到吳斌後，就慢慢消失，讓吳斌好得意，覺得自己是「消痘」的最大功臣，還虧女友長的是相思痘，見到他就自動消去。

無奈的事，林采欣小年夜眉心長了顆大痘痘，連要出遠門時也還沒消，但一抵達看到吳斌後，就瞬間「消腫」，吳斌虧：「妳長的一定是相思痘，看到我就消了！」此外，林采欣也於年前推出《守夜人》專輯第七支MV《歲月有痕》。

MV分别以各個主角為主視覺來展開各自回憶，給出這段多角戀裡各自的答案，從2009年到2021年，讓之前六章MV裡埋下的所有疑惑隨著《歲月有痕》MV裡清晰的劇情還原出了真相。一段段往事裡藏着各自的執著，失火的大樓、他為他剪髮、他送给她的手工手鍊、她選擇出國的原因、以及婚禮背後的秘密等等，在年華無聲中留下了記憶的痕跡。每個人的付出，歲月都給了最終的結果，也許一往情深不一定換來倆情相悅，但是那動人的記憶足够回味一生。導演吳斌說：「過程比結果更重要，這就是歲月有痕。」