ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／八三夭5人唱酬分6份！滾石合約到期下步「有共識」

記者關韶文／專訪

人氣搖滾團體八三夭2018年攻下兩場台北小巨蛋，2019年3月將南下高雄巨蛋開唱，預計在演唱會前會推出全新音樂作品。據悉，音樂作品推出後，八三夭和滾石合約將到期，至於下一步動向為何，也成了粉絲關注焦點。

八三夭近期為了籌備高雄演出，將演唱會的素材重新整理，團員也為此排練多時，日前八三夭接受《ETtoday星光雲》記者專訪時透露，「3月是八三夭第一張發片滿十年，我們會發行一張新作品，包含收錄過去寫給其他歌手的歌，這次一起收錄，送給歌迷一起成長。」

▲▼ 八三夭過年專訪 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 八三夭接受專訪時，坦言為了養練團，五人唱酬分成六份 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 八三夭過年專訪 。（圖／記者周書羽攝）

外傳新作品發行後，八三夭和老東家滾石合約即將到期，專訪時被問到此題，主唱阿璞則說，「其實我們跟滾石的合作一直都很開心，沒有要去設限，我們有這些成績很感謝滾石，很感謝一直支持我們的朋友，我們先把巡迴做好，也還希望2019年底希望可以有新專輯。」

至於下一步會不會和滾石續約，八三夭沒把話說死，僅表示彼此相當有共識，「五個人一定會一起！」同時也希望五個人可以各自發光，像是阿電過去在MV中嘗試演出，就獲得歌迷不錯的迴響，未來也不排斥戲劇演出。

▲八三夭萬人演唱會▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼八三夭將站上高雄巨蛋演出。（圖／記者屠惠剛攝）

▲八三夭萬人演唱會▼。（圖／記者屠惠剛攝）

過許業界總是說「做樂團是賠錢貨」，因為一次就是五個人出門，不論是交通、妝髮、樂器都是五人份，但八三夭從沒放棄過音樂夢想，阿璞坦言，「做樂團就是這樣，別說五個人，還要租一個練團室，表演也要有技師，每一場表演音樂都要重新調整，其實成本滿高的。」

情如兄弟的八三夭，彼此約定好把每份收入「分成六份」，除了五個人薪水以外，第六份就是留給「公基金」，包含練團室的月租、樂器保養、技師薪水、剪接硬碟等支出。像是練團室，團長小橘就盡心盡力，一個人邊騎機車邊上網搜尋，最後才找到了一間地下室的練團室，一個月就是至少三萬。

八三夭從沒忘記初衷，不論一路以來有多辛苦，他們依舊是愛唱歌、超熱血的五個大男孩，這次將於3月23日唱上高雄巨蛋，一圓歌迷夢想，和「夭怪」們一起享受這個萬人的音樂饗宴！八三夭高雄巨蛋門票將於27日全面開賣。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

推薦閱讀

蔡依林：我是亞洲流行光明燈！　「4年一次」跟閏年一樣久

文慧如舉辦人生首場簽唱會！　「螢光綠露肚裝」登場

蕭敬騰觀眾超大咖！　「理科夫婦、賈修夫婦」高清照曝光

青峰翻唱《深夜3》主題曲！　被日本團隊讚「華麗而特別」

黃子佼淡水河邊開唱！　開心大喊「好妙！好特別的感覺」

黃明志拍兒童歌MV拍攝中斷！　「小孩是惡魔」災難一場

蔡依林「拿胸部」衝撞歌迷臉！　下秒問：鼻子可以通嗎

八三夭尾牙交換爛禮物！　「有豬的」讓人哭笑不得

獨家／Ella曝老公最大優點！　「原來我值得被疼愛❤」

董事長樂團合唱「日本妖之鬼狐」　重編《眾神護台灣》！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

老蕭LV圍巾不捨脫…周杰倫「哥買給你！」　他秒傳30萬收據請款

還記得「薇薇德德」嗎？　友爆分手真相：女的跟人跑了

小玉曾是偶像練習生！　年收500萬「2罪狀犯業界大忌」老闆慘被洗臉

吳謹言《皓鑭傳》挨批演技爛　佘詩曼點出「關鍵原因」

周揚青紅唇自拍…網滑過錯愕「以為是小豬」　羅志祥也驚：放我照片？

爆小三毀婚！鄭人碩「親密同車」小薰畫面流出　前妻中指怒譙：最毒婦人心是妳

他尾牙喝醉自爆婚外情！「鹹濕情話全抖出」　全場空氣凝結：她老公坐旁邊

曾之喬：聽說大家都在罵理科太太　本人在旁邊「尷尬笑了」

Selina哭了！一聽「還相信愛情嗎？」猛灌酒　任爸自責：我害了妳

尾牙送了2千萬還被拱加碼！　老闆懶得抽「豪氣一句話再噴4000萬」人人有獎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

八三夭

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 差20年布魯斯威利光頭依舊毛全白　兒子「只有身高長高」
  2. 獨家／八三夭5人唱酬分6份！滾石合約到期下步「有共識」
  3. 貝克漢婚變傳20年　維多利亞首揭「被離婚」心聲！
  4. 曾之喬：聽說大家都在罵理科太太　本人在旁邊「尷尬笑了」
  5. 吳謹言《皓鑭傳》挨批演技爛　佘詩曼點出「關鍵原因」
  6. 睡過頭沒看奧斯卡！女神卡卡3小時後「得知入圍」激動爆哭
  7. 周揚青紅唇自拍…網滑過錯愕「以為是小豬」　羅志祥也驚：放我照片？
  8. 雷／林依晨《花不棄》被下毒O了！血書留下「生辰祕」惹張彬彬淚崩
  9. 看見路人東西掉了　黃曉明緊盯3秒「直接走掉！」
  10. 雷／宋慧喬狠下心決定OO　朴寶劍心碎痛哭：為什麼OO我？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366