獨家／八三夭5人唱酬分6份！滾石合約到期下步「有共識」

記者關韶文／專訪

人氣搖滾團體八三夭2018年攻下兩場台北小巨蛋，2019年3月將南下高雄巨蛋開唱，預計在演唱會前會推出全新音樂作品。據悉，音樂作品推出後，八三夭和滾石合約將到期，至於下一步動向為何，也成了粉絲關注焦點。

八三夭近期為了籌備高雄演出，將演唱會的素材重新整理，團員也為此排練多時，日前八三夭接受《ETtoday星光雲》記者專訪時透露，「3月是八三夭第一張發片滿十年，我們會發行一張新作品，包含收錄過去寫給其他歌手的歌，這次一起收錄，送給歌迷一起成長。」

▲▼ 八三夭接受專訪時，坦言為了養練團，五人唱酬分成六份 。（圖／記者周書羽攝）

外傳新作品發行後，八三夭和老東家滾石合約即將到期，專訪時被問到此題，主唱阿璞則說，「其實我們跟滾石的合作一直都很開心，沒有要去設限，我們有這些成績很感謝滾石，很感謝一直支持我們的朋友，我們先把巡迴做好，也還希望2019年底希望可以有新專輯。」

至於下一步會不會和滾石續約，八三夭沒把話說死，僅表示彼此相當有共識，「五個人一定會一起！」同時也希望五個人可以各自發光，像是阿電過去在MV中嘗試演出，就獲得歌迷不錯的迴響，未來也不排斥戲劇演出。

▲▼八三夭將站上高雄巨蛋演出。（圖／記者屠惠剛攝）

過許業界總是說「做樂團是賠錢貨」，因為一次就是五個人出門，不論是交通、妝髮、樂器都是五人份，但八三夭從沒放棄過音樂夢想，阿璞坦言，「做樂團就是這樣，別說五個人，還要租一個練團室，表演也要有技師，每一場表演音樂都要重新調整，其實成本滿高的。」

情如兄弟的八三夭，彼此約定好把每份收入「分成六份」，除了五個人薪水以外，第六份就是留給「公基金」，包含練團室的月租、樂器保養、技師薪水、剪接硬碟等支出。像是練團室，團長小橘就盡心盡力，一個人邊騎機車邊上網搜尋，最後才找到了一間地下室的練團室，一個月就是至少三萬。

八三夭從沒忘記初衷，不論一路以來有多辛苦，他們依舊是愛唱歌、超熱血的五個大男孩，這次將於3月23日唱上高雄巨蛋，一圓歌迷夢想，和「夭怪」們一起享受這個萬人的音樂饗宴！八三夭高雄巨蛋門票將於27日全面開賣。