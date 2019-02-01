BCW登上原住民電視台圓夢了！　「對我來說意義重大」

記者關韶文／台北報導

嘻哈金童BCW發行首張專輯《NO COMPLY》獲得好口碑、年前最後一個通告終於上了原住民電視台《ui!輕鬆講》節目，他表示部落裡大家特別愛看原民台，興奮表示「一直很想來上原住民電視台，今天有圓夢的感覺！」

為了過年特別節目，他與主持人阿爆首度合唱夯曲《東岸》，阿爆錄影前一天才接下這個任務，決定顛覆原版唱法改用排灣族母語做改編，有別於原唱家家、她搞笑自封是「減減」，兩人合唱默契十足讓這首《東岸》Feat.阿爆有了新亮點，更搞笑邀約「以後可以一起跑商演了」！阿爆也是繼家家、葉瑋庭後，第三任的「東岸女郎」。

▲BCW登上原住民電視台。（圖／混血兒娛樂提供）

BCW登上原住民電視台，他有感而發，「上原民台這件事對我來說有著巨大意義，更多原住民的社群看到BCW讓我感到自豪，因為部落大家都看原民台，就像美國有黑人電視台，能夠專屬的介紹自己的人才或是各種音樂及文化，能夠有這樣的背書是具有特殊意義的。」期許自己可以鼓勵更多原住民社群 、讓自己努力在做的事能夠被更多人看到 ，他形容「到現在我還是記得當天自己有多興奮，因為我終於來到原民台了，也非常感謝各位」。

此外還特別演唱部落金曲《新不了情》R&B版本，更幸運抽到「888」象徵發發發的吉利紅包！去年號稱大豐，校園、工作商演滿檔，被形容是實力偶像兼具的新人王，高人氣的他受邀擔任「Red Bull 3style 世界DJ大賽」演出嘉賓，他謙虛說「幸運是發生在努力的人身上，不會是平白無故地從天上掉下來」；更多精彩節目請鎖定節目播出。