ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

BCW登上原住民電視台圓夢了！　「對我來說意義重大」

記者關韶文／台北報導

嘻哈金童BCW發行首張專輯《NO COMPLY》獲得好口碑、年前最後一個通告終於上了原住民電視台《ui!輕鬆講》節目，他表示部落裡大家特別愛看原民台，興奮表示「一直很想來上原住民電視台，今天有圓夢的感覺！」

為了過年特別節目，他與主持人阿爆首度合唱夯曲《東岸》，阿爆錄影前一天才接下這個任務，決定顛覆原版唱法改用排灣族母語做改編，有別於原唱家家、她搞笑自封是「減減」，兩人合唱默契十足讓這首《東岸》Feat.阿爆有了新亮點，更搞笑邀約「以後可以一起跑商演了」！阿爆也是繼家家、葉瑋庭後，第三任的「東岸女郎」。

▲▼BCW。（圖／混血兒娛樂提供）

▲BCW登上原住民電視台。（圖／混血兒娛樂提供）

BCW登上原住民電視台，他有感而發，「上原民台這件事對我來說有著巨大意義，更多原住民的社群看到BCW讓我感到自豪，因為部落大家都看原民台，就像美國有黑人電視台，能夠專屬的介紹自己的人才或是各種音樂及文化，能夠有這樣的背書是具有特殊意義的。」期許自己可以鼓勵更多原住民社群 、讓自己努力在做的事能夠被更多人看到 ，他形容「到現在我還是記得當天自己有多興奮，因為我終於來到原民台了，也非常感謝各位」。

此外還特別演唱部落金曲《新不了情》R&B版本，更幸運抽到「888」象徵發發發的吉利紅包！去年號稱大豐，校園、工作商演滿檔，被形容是實力偶像兼具的新人王，高人氣的他受邀擔任「Red Bull 3style 世界DJ大賽」演出嘉賓，他謙虛說「幸運是發生在努力的人身上，不會是平白無故地從天上掉下來」；更多精彩節目請鎖定節目播出。

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

推薦閱讀

孟耿如唱出「結婚前心情」　竟是黃韻玲25年前心情！

董事長樂團合唱「日本妖之鬼狐」　重編《眾神護台灣》！

獨家／長腿主持人「藏5月孕肚」踩12cm高跟鞋撐30場尾牙！

蔡依林：我是亞洲流行光明燈！　「4年一次」跟閏年一樣久

文慧如舉辦人生首場簽唱會！　「螢光綠露肚裝」登場

出意外！8厘米攝像機撞到白安　「第2場戲受傷」忍痛拍完

蔡依林「拿胸部」衝撞歌迷臉！　下秒問：鼻子可以通嗎

獨家／八三夭5人唱酬分6份！滾石合約到期下步「有共識」

黃子佼淡水河邊開唱！　開心大喊「好妙！好特別的感覺」

獨家／Ella曝老公最大優點！　「原來我值得被疼愛❤」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

狄鶯終於露面！　孫家3口「店門口排隊」等吃8000元台菜

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片！　網友驚呆：也太美了吧

蔡依林罕見曝光帥爸！　「父女3人」五官神複製…網驚：蔡爸好年輕

Lisa素顏被酸「靠濃妝掩飾東南亞味」　《初戀》男主角聲援：妳是驕傲！

應采兒爆有孕「肚子好大了」　陳小春「貼心小動作」護妻

Selina破冰阿中鬆口「新關係」！首曝2年心聲「離婚後不敢面對」

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

受夠大伯蹭住7年！　婆婆「託夢道歉」她崩潰哭了

林依晨超強旺夫運！《花不棄》張彬彬火了「合作10男星全中」

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

BCW

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. TWICE也有這種煩惱！　志效吐真心話：擔心粉絲看膩我們
  2. 小三、正宮帶出門！陳志強《炮仔聲》掃街：怕被砸雞蛋
  3. 梁靜茹馬爾地夫解放比基尼！　拉近一看「股溝私密刺青」罕見曝光
  4. 注意！朴寶劍4月台灣FM「搶票日出爐」　全場一對一擊掌
  5. 林子閎環抱鍾瑶狂笑場　王家梁「搶愛」男友力Man爆
  6. 理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡
  7. 《銀魂》新井浩文涉性侵女按摩師！　認了「家中施暴」日網震怒
  8. 「IPSS」小S驚喜現身iM短影　放送5千個現金紅包
  9. BCW登上原住民電視台圓夢了！　「對我來說意義重大」
  10. 學生突闖入飯店房裡　宋旻浩善良反應被讚爆：幫你們簽名

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366