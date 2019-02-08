師大附中風雲人物帥翻！　「被57kg金曲女歌手」搭訕

記者關韶文／台北報導

POP Radio過年特別節目《917歡樂主打星》迎來「POP大王」艾怡良！受到好友DJ蔡旻佑邀請，艾怡良來到POP Radio跟聽眾分享農曆新年的趣事，蔡旻佑稱艾怡良是「我生命中的貴人」，在初五這天力邀艾怡良這個「財神」來上節目，沒想到艾怡良大虧蔡旻佑請錯人，她自嘲「我其實是散財童子」，透露金錢觀非常糟糕！

過年放假不外乎吃喝玩樂，蔡旻佑好奇詢問艾怡良過年都會吃哪些好料，沒想到艾怡良竟回答「都吃剩菜！」原來除夕艾怡良家中習慣親友每人捐幾道菜，但家中長輩總是熱情煮太多，因此除夕夜過後艾怡良每天都得吃剩菜，讓她直呼「每次吃到大年初三就凍未條！」

▲▼蔡旻佑、艾怡良暢談高中相識過程。（圖／pop radio提供）



艾怡良和蔡旻佑是師大附中的隔壁班同學，相識多年的兩人回憶起高中時對彼此的第一印象，蔡旻佑指出艾怡良高中時很傻大姊性格，獲得艾怡良認證，她更自爆當時57公斤，卻覺得自己全校最正，「當時選校花我還想說怎麼不是我呢？」

回憶起兩人認識過程，艾怡良笑說「我當時被你吸引所以主動去找你聊天」，讓蔡旻佑驚呼「怎麼可能！我高中還有點暴牙！」艾怡良透露蔡旻佑高中時人氣很旺，「長得帥、又是音樂班的才子、鋼琴彈得一流、還預備要出道」，種種因素讓蔡旻佑成為當時師大附中的風雲人物。