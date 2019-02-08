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快訊／謝和弦通告全面暫停！　情緒障礙症「已入院治療」

記者關韶文／台北報導

歌手謝和弦所屬華納音樂8日晚間發布緊急消息，表示謝和弦將暫停所有通告！過年期間，謝和弦忙著在IG開放粉絲提問，內容有問必答，而他4日也在臉書表示，「為台灣盡心盡力付出那麼多，結果還是被當成病患跟毒蟲，終於明白為什麼人才要出走，有沒有哪個國家願意收留我。」

▲謝和弦。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

▲謝和弦4日才在臉書吐露心聲。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

歌手謝和弦憑藉獨特的創作曲風，吸引大票歌迷喜愛，作風直接的他，一向敢怒敢言，更曾為了力挺柯文哲連唱好幾個小時不喊累，不過這些舉動似乎仍無法洗掉他曾吸毒的過去，讓他感嘆：「為台灣盡心盡力付出那麼多，結果還是被當成病患跟毒蟲！」直言不想再當台灣人了。

▲謝和弦。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

▲謝和弦工作全面暫停，已經入院治療。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

謝和弦一直以來都用自己身為公眾人物的影響力發聲，多次表明希望台灣能變得更好，甚至直言「隨時可以為台灣犧牲」，一言一行都是滿滿的愛國心，但他4日突然在臉書上訴說心聲，「為台灣盡心盡力付出那麼多，結果還是被當成病患跟毒蟲，終於明白為什麼人才要出走，有沒有哪個國家願意收留我。」

沒想到8日唱片公司就投出震撼彈，表示謝和弦已經「入院治療」，聲明中也提及，「目前所有活動與通告暫時無法出席，造成活動公司與廠商困擾與不便相當抱歉。盼各界諒解，也謝謝大家關心。」詳細情況待經紀人出面說明。

華納唱片完整聲明：

本公司旗下歌手謝和弦因患有「雙相情緒障礙症」日前已經入院接受治療。目前所有活動與通告暫時無法出席，造成活動公司與廠商困擾與不便相當抱歉。盼各界諒解，也謝謝大家關心。

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