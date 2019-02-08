快訊／費玉清《晚安曲》慘哭1分鐘！　「封麥演唱會」中斷

記者關韶文／台北報導

小哥費玉清封麥演唱會8日晚間在台北登場，在最後唱到招牌《晚安曲》時，想到封麥，費玉清想到唱一首就少一首，最後淚灑小巨蛋，甚至演唱會一度中斷，他表示，「我先下去整理一下情緒。」

費玉清與大家同迎新年，選在初四開唱，很多觀眾都是全家幾代全出動，一起來分享世紀經典「費玉清的告別之作」！主辦方特別訂製了精緻福袋送給每一位觀眾，除了將滿滿的祝福獻給觀眾朋友外，也當做是參與告別演唱會的一個見證！

▲▼費玉清舉辦告別演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

有別於一般演唱會，費玉清一開始就先用致詞取代開唱，「各位親愛的女士大家好，今天還是大年初四，我在這裡跟各位拜年，祝福各位佳節愉快。在這個特別的日子裡，這是我巡迴台北演唱會的第一場，也是我這麼多年來站在舞台上，在台灣第172場表演，在台灣唱了這麼多年，將近40來年的時間，但是今晚的演出，就有點不太一樣，心裡有一點說不出的滋味和感覺，好像跟平常唱不太一樣，好像時間越來越緊迫，既然說下了『封麥』這句話，除了心情有點混亂外，這裡面還是有很多我想跟大家說的話。」

▲▼費玉清淚灑小巨蛋。（圖／記者關韶文翻攝）

回顧自己的歌唱路，費玉清除了感謝還是感謝，「我從17歲開始歌唱這條路，在舞台上我始終除了感謝和愉快外，終於到了告別的時刻，心裡有很多不習慣、不捨，對日後生活打了很大的問號，可能會很徬徨，或是寂寞的日子等著我，各位帶給我的回憶，都會在內心深處。」

演唱會進入尾聲，費玉清唱到招牌《晚安曲》時，忍不住情緒連哭1分鐘，他感性表示，「謝謝大家，謝謝大家這麼多年的厚愛，謝謝，首先我們要感謝所有合作團隊。」費玉清現場邀請團隊站起來，接受觀眾掌聲，他接著說，「我先下去整理一下情緒好嗎？謝謝。」演唱會現場立刻播起提前準備的VCR，讓演唱會沒有真正中斷，帶領觀眾迎接安可橋段。