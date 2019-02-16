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錄《玩很大》被笑「大臉普拉斯」　宛宛兒剪短髮…臉小一圈變超正！

記者劉宜庭／綜合報導

網路紅人宛宛兒個性爽朗，加上造型百變，既能性感又能搞笑，因而受粉絲喜愛。她過去雖然嘗試換過各種髮色，但大部分都維持在及胸長髮，如今她透露看膩了，終於下定決心將頭髮剪短，全新造型曝光，獲得不少網友好評，她也自信表示：「新髮型沒有人說不好看。」

▲錄《玩很大》被笑「大臉普拉斯」　宛宛兒剪短髮…臉小一圈變超正。（圖／翻攝自宛宛兒Instagram）

▲宛宛兒看膩長髮決定剪短。（圖／翻攝自宛宛兒Instagram）

宛宛兒10日前往理髮店，正式向留了多年的長髮告別，「一刀下去，說剪就剪，沒什麼好後不後悔的只是頭髮還會長出來長髮看太膩了。」雖然看似灑脫，但到了真的要落刀的一刻，她坦言十分緊張，最後忍不住放聲尖叫，讓髮型師的父親笑說，「我在外面都聽得到了。」

成果出爐，宛宛兒頂著耳下約3公分短髮入鏡，髮尾部分微微燙捲，髮色則是紫、灰混色，全新造型讓整個人煥然一新，其中一張照片中，她還穿著低胸背心，大方展現傲人胸圍，以及超深事業線。

▲錄《玩很大》被笑「大臉普拉斯」　宛宛兒剪短髮…臉小一圈變超正。（圖／翻攝自宛宛兒Instagram）

▲錄《玩很大》被笑「大臉普拉斯」　宛宛兒剪短髮…臉小一圈變超正。（圖／翻攝自宛宛兒Instagram）

▲錄《玩很大》被笑「大臉普拉斯」　宛宛兒剪短髮…臉小一圈變超正。（圖／翻攝自宛宛兒Instagram）

▲錄《玩很大》被笑「大臉普拉斯」　宛宛兒剪短髮…臉小一圈變超正。（圖／翻攝自宛宛兒Instagram）

▲宛宛兒短髮新造型大獲網友好評。（圖／翻攝自宛宛兒Instagram）

許多粉絲看了照片後，紛紛留言激讚，「好看，超正的」、「看起來更像大學生」、「短髮俏麗，簡直變了一個人」、「美呆了，馬上年輕10歲」，此外，或許是宛宛兒短髮造型，達到修容效果，引來不少網友表示，「剪短後臉好像比較小」、「臉怎麼變小了」，在網路上意外引發一陣熱議。

此外，由於過去上《綜藝玩很大》時，宛宛兒被吳宗憲調侃是「大臉普拉斯」，不過憲哥事後強調，宛宛兒私下很好開玩笑，互虧都是節目效果。如今她剪了短髮，臉看起來小了一圈，也有不少粉絲笑說，「大臉佛不見了」、「能跟憲哥說妳已經從月亮臉進化成巴掌臉了。」

▲▼吳宗憲強調，宛宛兒私下也很好開玩笑，互虧都是節目效果。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼吳宗憲強調，宛宛兒私下也很好開玩笑，互虧都是節目效果。（圖／翻攝自YouTube）

▲宛宛兒過去錄《綜藝玩很大》曾被調侃是「大臉普拉斯」。（圖／翻攝自YouTube）

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