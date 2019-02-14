ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／《大學生》唐葳懷孕了！　激吻老公曬超音波照

記者劉宜庭／綜合報導

恭喜唐葳懷孕了！她過去是節目《大學生了沒》班底，目前是許多網拍的御用模特兒，2016年3月嫁給老公「石頭」後，如今終於在情人節這天報喜，即將升格成為人母，「感謝老天爺～送我們的情人節禮物﻿。」

▲唐葳 wei wei懷孕。（圖／翻攝自唐葳 wei wei IG）

▲恭喜唐葳懷孕了！（圖／翻攝自唐葳Instagram）

婚後至今約3年，唐葳平時常在社群網站和放閃，分享與老公一系列甜蜜互動，肚皮動靜也格外引發關注，如今在西洋情人節這天，她終於宣布好消息，「感謝老天爺～送我們的情人節禮物﻿，終於…可以分享這份喜悅給你們了，祝大家情人節快樂。」

照片中，唐葳穿著薄紗洋裝，在草地上和老公依偎，小倆口甜蜜激吻、親額頭及環抱，手上則拿著肚中小寶寶的超音波照，2人臉上全是幸福笑容，羨煞眾人。

▲唐葳 wei wei懷孕。（圖／翻攝自唐葳 wei wei IG）

▲唐葳 wei wei懷孕。（圖／翻攝自唐葳 wei wei IG）

▲唐葳14日宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自唐葳Instagram）

唐葳曾是《大學生了沒》班底，除了擁有火辣好身材外，臉上招牌甜美笑容，更讓她成為網拍的御用模特。2016年2月，她在巴黎接受男方求婚後，隔月隨即舉辦婚禮，當時的婚紗照則是以平凡又幸福的拍攝風格呈現，包括小倆口穿著牛仔情侶裝，互相餵食餐點的畫面，看似平凡卻甜蜜的互動，讓外界相當羨慕。

▲唐葳日前曝光的婚紗照，平凡又幸福的拍攝風格羨煞眾人。（圖／翻攝自唐葳臉書）

▲唐葳2016年3月結婚，如今即將升格成為人妻，吸引大票粉絲獻上祝福。（圖／翻攝自唐葳臉書）

水桶腰阿柴咬飯碗怒摔 眼神死瞪奴才：啊晚餐勒！？

推薦閱讀

張柏芝曬豪宅「神秘男聲」入鏡了！　情人節前夕PO影片冒亮點

春風214突曬「情侶照」！　從背後環抱…網一看全歪樓：好像周杰倫

奶茶妹、劉強東驚傳離婚！　2人同步回應了

快訊／《麻辣》吳懷中老婆生下二胎！　同天「登記結婚」

她19歲第一次太緊張！　私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」…留陰影34年不敢結婚　

愛紗爸「麻煩你了」周洺甫3年後卻毀婚！　李易：我跟小月就是妳台灣的家人

李坤城愛她6年不變！　214告白小41歲女友林靖恩…網服了：這是真愛

白肌正妹「和爸爸哥哥洗澡23年」！傻問：很怪嗎　網看偷拍畫面傻眼了

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

第一次在夫家過年！　貝童彤「見婆婆起爭執」半夜偷哭：好想回娘家

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她19歲第一次太緊張！　私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」…留陰影34年不敢結婚　

愛紗爸「麻煩你了」周洺甫3年後卻毀婚！　李易：我跟小月就是妳台灣的家人

李坤城愛她6年不變！　214告白小41歲女友林靖恩…網服了：這是真愛

白肌正妹「和爸爸哥哥洗澡23年」！傻問：很怪嗎　網看偷拍畫面傻眼了

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

第一次在夫家過年！　貝童彤「見婆婆起爭執」半夜偷哭：好想回娘家

賴琳恩情人節半裸床照閃爆❤　嬌嗔：不想起床…陳乃榮「閨房情趣」甜炸

愛紗被這句話騙了！她譙周洺甫：一肚子拐　「渣男慣用3手法」當老公別鬧了

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大回擊酸民：取關我啊Bitch

春風214突曬「情侶照」！　從背後環抱…網一看全歪樓：好像周杰倫

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

唐葳, 大學生了沒

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 男網友轉防彈影片「粉紅髮男孩超美」　老婆氣噗噗為JIMIN鬧離婚
  2. 林青霞自揭「迷惘10年」低潮！紅塵翻滾18年淚奪金馬影后
  3. 2歲女娃跌一跤　媽一抱起…突翻白眼「癱軟休克！」
  4. ITZY柳真舊照出土「完全沒有黑歷史」　超狂家世曝光！真白富美認證
  5. 《艾莉塔》戲外真的有火花！22歲鮮肉認了：第一天就對她有感覺
  6. 吳懷中生兒4年「才登記結婚」　報小孩戶口用「認領方式」
  7. 快訊／《大學生》唐葳懷孕了！　激吻老公曬超音波照
  8. 不愧是SJ師兄超有梗！吉他手示範舞台撩妹法...全場尖叫
  9. 王彩樺右眼開刀11天速上工　爆白雲後台「定格A片」
  10. 林俊傑情人節宣布「正宮」是她！加唱限定彩蛋歌..萬粉聽跪了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366