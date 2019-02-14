快訊／《大學生》唐葳懷孕了！　激吻老公曬超音波照

記者劉宜庭／綜合報導

恭喜唐葳懷孕了！她過去是節目《大學生了沒》班底，目前是許多網拍的御用模特兒，2016年3月嫁給老公「石頭」後，如今終於在情人節這天報喜，即將升格成為人母，「感謝老天爺～送我們的情人節禮物﻿。」

▲恭喜唐葳懷孕了！（圖／翻攝自唐葳Instagram）



婚後至今約3年，唐葳平時常在社群網站和放閃，分享與老公一系列甜蜜互動，肚皮動靜也格外引發關注，如今在西洋情人節這天，她終於宣布好消息，「感謝老天爺～送我們的情人節禮物﻿，終於…可以分享這份喜悅給你們了，祝大家情人節快樂。」

照片中，唐葳穿著薄紗洋裝，在草地上和老公依偎，小倆口甜蜜激吻、親額頭及環抱，手上則拿著肚中小寶寶的超音波照，2人臉上全是幸福笑容，羨煞眾人。

▲唐葳14日宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自唐葳Instagram）

唐葳曾是《大學生了沒》班底，除了擁有火辣好身材外，臉上招牌甜美笑容，更讓她成為網拍的御用模特。2016年2月，她在巴黎接受男方求婚後，隔月隨即舉辦婚禮，當時的婚紗照則是以平凡又幸福的拍攝風格呈現，包括小倆口穿著牛仔情侶裝，互相餵食餐點的畫面，看似平凡卻甜蜜的互動，讓外界相當羨慕。

▲唐葳2016年3月結婚，如今即將升格成為人妻，吸引大票粉絲獻上祝福。（圖／翻攝自唐葳臉書）