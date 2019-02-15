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《步步》承歡格格長大了！　隔8年蛻變少女「轉大人辣照」網看傻

記者劉宜庭／綜合報導

大陸古裝劇《步步驚心》在2011年首播，穿越題材在當時掀起熱潮，當年飾演「承歡格格」的女娃柴蔚，如今也蛻變成為亭亭玉立的16歲少女，讓人驚艷不已。

▲《步步》承歡格格隔8年長大了。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《步步》承歡格格隔8年長大了。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《步步》承歡格格隔8年長大了。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲柴蔚在《步步驚心》中飾演承歡格格，和吳奇隆、劉詩詩有不少對手戲。（圖／翻攝自愛奇藝）

柴蔚出生於2002年，因為清心脫俗的氣質，令人印象深刻，被網友指與影星林青霞年輕的時候神似，而有「小林青霞」的暱稱。當年參演《步步》時，她年僅8歲，劇中飾演「十三阿哥」袁弘的女兒承歡，和劉詩詩、吳奇隆有過不少對手戲。

如今，柴蔚已是16歲的少女，平時常透過社群網站，分享一系列美照，其中一組穿著居家服的宣傳照，穿著激短熱褲和小可愛，大方展現曼妙好身材，罕見大尺度、轉大人模樣，在當時讓不少網友驚呼，「看著你長大，越來越漂亮了」、「小朋友都長這麼大了」。

▲《步步》承歡格格隔8年長大了。（圖／翻攝自柴蔚微博）

▲《步步》承歡格格隔8年長大了。（圖／翻攝自柴蔚微博）

▲《步步》承歡格格隔8年長大了。（圖／翻攝自柴蔚微博）

▲柴蔚「轉大人」小露性感。（圖／翻攝自柴蔚微博）

近來逢遇西洋情人節（14日）時，柴蔚也曬出健身照，穿著短褲拉筋、劈腿，大方露出一雙逆天美腿，同樣引起不少網友關注。

▲《步步》承歡格格隔8年長大了。（圖／翻攝自柴蔚微博）

▲《步步》承歡格格隔8年長大了。（圖／翻攝自柴蔚微博）

▲《步步》承歡格格隔8年長大了。（圖／翻攝自柴蔚微博）

▲柴蔚情人節健身秀美腿。（圖／翻攝自柴蔚微博）

此外，柴蔚因《步步驚心》開始受到關注後，也曾在《芈月傳》扮演青春期的芈月，其他代表作還包括《小時代4》、《新神鵰俠侶》、《太子妃升職記》、《賢妻》，小小年紀的她，就已經累積許多影視作品，演藝成績可說是相當亮眼。

▲《步步》承歡格格隔8年長大了。（圖／翻攝自柴蔚微博）

▲《步步》承歡格格隔8年長大了。（圖／翻攝自柴蔚微博）

▲柴蔚氣質清心脫俗，被冠上「小林青霞」外號。（圖／翻攝自柴蔚微博）

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步步驚心, 承歡, 承歡格格, 柴蔚

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