《以團》男選手卸妝前後「根本變個人」！　一上台驚呆網：神奇換頭術

記者劉宜庭／綜合報導

大陸選秀節目《以團之名》話題不斷，14日播出最新一集中，各班選手輪番進行首次匯報演出，展現訓練多日的成果。其中，選手羽澤因為上場前後的模樣差異大，讓網友乍看之下差點認不出來，甚至還有人形容根本是「神奇換頭術」，在網路上意外掀起熱議。

▲羽澤擁有精湛舞技，在《以團之名》團隊中是舞蹈擔當。（圖／翻攝自優酷）



羽澤是大陸男團ZERO-G的成員之一，擁有精湛舞技，在班上更是擔任舞蹈擔當。在最新播出內容中，他和隊友一起表演《不是說好的嗎》，不僅穿上帥氣襯衫，臉上更化上精緻妝容，頭髮也做了微捲造型，和平日素顏模樣對比，呈現超強烈反差感，意外成為網友討論焦點。

▲羽澤（左）上妝前。（圖／翻攝自優酷）

不少網友將羽澤上妝前後照片進行對比，忍不住驚呼，「哥，你哪位？」、「這是同個人？」、「差好多啊」、「眉毛的重要性」、「神奇的化妝技術」。

▲羽澤（中）上妝後。（圖／翻攝自優酷）

此外，由於該團表演出現嚴重錯誤，無論是歌唱、舞蹈，都挨轟出現「車禍現場」，羽澤在台上主動90度彎腰道歉，自責表示表演前三天，不僅臨時增加了走位、隊形還有動作，他也因為身體不適進醫院，導致身為團隊舞導擔當的他，無法帶領大家排練，自己也缺席了彩排，「所以今天沒有讓大家發揮到最好的狀態，是真的很抱歉的一件事情，不好意思。」

不過，Selina（任家萱）認為，這是團體應該要一起承擔的事情，安慰羽澤無須過度自責：「絕對不會只是你一個人的責任。」