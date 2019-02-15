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陳意涵產後5天曝公車站自拍！　「素顏油頭」真實模樣曝光

記者劉宜庭／綜合報導

陳意涵與導演許富翔結婚後，於9日剖腹產下兒子「小初」，順利升格成為幸福一家3口。產後相隔5天，她在西洋情人節（14日）當天，首度曬出卸貨後的自拍照，雖然頂著許多天沒洗的油頭，但臉上氣色相當好，素顏模樣也獲得許多網友好評，在網路上掀起討論。

▲▼陳意涵生下兒子「小初」。（圖／經紀人提供）

▲▼陳意涵生下兒子「小初」。（圖／經紀人提供）

▲陳意涵9日生下兒子「小初」。（圖／經紀人提供）

陳意涵目前正在坐月子，文中一開始，就開玩笑自嘲，「史上最多天沒洗頭 ，頭油到有點時尚。」照片中，她頭髮明顯泛油光，還不時對著鏡頭甩髮，雖然素顏入鏡，仍被讚氣色相當好，還有眼尖網友發現，房間內掛著小寶寶的衣服，流露出滿滿母愛。

▲陳意涵產後5天首曬自拍。（圖／翻攝自陳意涵微博）

▲陳意涵產後5天首曬自拍。（圖／翻攝自陳意涵微博）

▲陳意涵產後5天首曬自拍。（圖／翻攝自陳意涵微博）

▲陳意涵產後5天首曬自拍。（圖／翻攝自陳意涵微博）

▲陳意涵產後5天首曬自拍。（圖／翻攝自陳意涵微博）

▲陳意涵頭髮明顯泛油，素顏氣色相當好。（圖／翻攝自陳意涵微博）

▲陳意涵產後5天首曬自拍。（圖／翻攝自陳意涵微博）

▲陳意涵產後5天首曬自拍。（圖／翻攝自陳意涵微博）

▲陳意涵產後5天首曬自拍。（圖／翻攝自陳意涵微博）

▲陳意涵俏皮甩髮。（圖／翻攝自陳意涵微博）

此外，其中2張照片中，陳意涵似乎外出放風，在公車站戴著耳機、口罩，並且將衣服上的帽子拉起戴著，開心自拍的同時，還一度將口罩拉下。

▲陳意涵產後5天首曬自拍。（圖／翻攝自陳意涵微博）

▲陳意涵產後5天首曬自拍。（圖／翻攝自陳意涵微博）

▲陳意涵戴口罩現身公車站。（圖／翻攝自陳意涵微博）

如今逢遇情人節，陳意涵透露，自己和小情人雖然睡眠不足，但快樂地體驗著，不過她下秒話峰一轉，開玩笑說：「更正，睡眠不足應該只有我本人，所以我希望你們都可以吃飽喝足睡滿8小時，沒有情人的話，自己生一個。（話說沒情人要跟誰生）。」

陳意涵產後至今，尚未曝光兒子正臉，日前僅曬出寶寶腳丫子照片報喜：「我叫小初，世界您好。」對於取名「小初」的原因，經紀人岳潼向《ETtoday》透露：「他們對『初』這個字的意義很喜歡，初有從頭開始之意，現在想起來陳意涵初次當導演《幸福近在咫尺》，與許富翔導演合作，兩人才相愛的，所以寓意深刻。」

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陳意涵, 許富翔, 小初

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