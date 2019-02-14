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張立東認了！　親PO熊熊「曖昧勾手照」：祝大家情人節快樂

記者劉宜庭／綜合報導

熊熊外型甜美，擁有G奶好身材，個性也自然不做作，是許多男性心目中的理想型，甚至紅到南韓，被封為「台灣美胸女神」，感情世界同樣備受關注。她情人節當天（14日）公開一張勾手甜蜜照，引發外界瘋猜男方身分，不少人猜測可能是張立東，對此，張立東本人出面回應了！

▲張立東回應熊熊PO勾手照。（圖／翻攝自張立東臉書）

▲張立東是熊熊的男閨蜜，兩人感情好到讓很多人誤會在交往。（圖／翻攝自張立東臉書）

由於熊熊PO照後，引發大票網友灌爆張立東版面詢問，對此，張立東情人節當晚透過臉書發文，正面回應此事，「實在是太多人留言問我了！！！看那個手那個外套說是我～我只好承認，我 盡 力 了，祝大家情人節快樂。」

▲張立東回應熊熊PO勾手照。（圖／翻攝自張立東臉書）

▲張立東搞笑回應「熊熊勾手照」。（圖／翻攝自張立東臉書）

然而，有趣的是，張立東文中附上對比照，他穿上軍綠色連帽外套，擺出與熊熊照片中相同的勾手POSE，再將2張照片拼在一起，文中更大方標註女方帳號，讓網友乍看之下，還以為是認愛前奏。不過，也有不少眼尖網友發現，張立東身穿的外套，和熊熊勾手照的男方似乎有些不同，引來許多人笑虧，「麥鬧啦」、「張立東沒有那麼高」、「不要給自己炒作好嗎」，在網路上意外掀起一陣熱議。

熊熊14日一早曬出的照片中，雙手緊緊挽著「藏鏡人」的手臂，頭貼在對方臂膀上，臉上帶著幸福甜笑，對方身穿墨綠色外套，沒有露臉，她低頭時，高度約在對方肩膀位置，站直的話雙方推測大概相距一顆頭。

▲▼熊熊情人節放閃。（圖／翻攝自熊熊臉書）

▲▼熊熊情人節放閃。（圖／翻攝自熊熊臉書）

▲熊熊PO曖昧勾手照，引來網友狂點名張立東。（圖／翻攝自熊熊臉書）

熊熊藉由這張曖昧照，祝粉絲情人節快樂的同時，還不忘註記「羞羞臉，得意的笑」，更增添粉紅氛圍，引發外界瘋猜男方身分，不少人更直接點名「張立東必須死！」不過也有人猜測，可能是《ETtoday星光雲》的記者關韶文，但她本人目前並未正面回答。

此外，過去在節目上，張立東和熊熊被問到是否有發展可能，張立東表示是以爸爸的心態對待熊熊，如果在夜店遇到的話，會立刻上前說：「妳不要在外面，這裡不適合妳。」熊熊則坦言，自己是外貌協會，所以和張立東根本不可能，加上對方實在太愛撩妹，即便個性再好，「我覺得本來有機會，都被他這樣講到沒有機會，他對每個人都這樣。」

▲張立東臉書全文。（圖／翻攝自張立東臉書）

▲張立東臉書全文。（圖／翻攝自張立東臉書）

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