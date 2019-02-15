學妹「羊水破了」打LINE喘氣！　她慌接電話教吸吐…真相超變態

記者劉宜庭／綜合報導

「萬年產婦」又出現了？過去有變態男子盜用網路美女的照片，偽裝成已破水的產婦跟媽媽們求救，藉機達成騷擾目的。沒想到，藝人楊月娥的女兒在學校社團LINE群組中，也疑似遇到相同狀況，楊月娥事後將整個過程PO網，「吃個飯心情全打亂，這是什麼事呀？」

▲楊月娥婚後生下2寶貝女兒。（圖／翻攝自楊月娥臉書）



楊月娥婚後育有21歲大女兒菱菱、18歲小女兒「小蓁」，15日母女3人一起外出用餐時，大女兒突然在學校社團LINE群組中，接到學妹傳來「羊水破了」的求救訊息，「女兒回應她要叫救護車請家人處理…她透過line打給女兒，接下來一連串40分鐘的對話，說她感覺想大便，雙腳已打開彎曲，女兒教她穩住呼吸、吐氣，轉移注意力跟她說話，一心想幫她。」

接著，女兒將電話轉交給楊月娥，楊月娥也不疑有他，認真回想當年生孩子的過程，「她還告訴我已摸到孩子的頭，繼續喘氣，就在我教她吸吐、吸吐……就短斷訊了。」她原本還要請女兒留話給對方加油打氣，結果該名「學妹」已經離線消失、退出群組。

▲楊月娥女兒接學妹「羊水破了」求救訊息，結果竟是變態騷擾。（圖／翻攝自楊月娥臉書）



這時，楊月娥和女兒才發現，她們疑似被騙了，「扯的是…學妹可能是男的、變態的、耍我們的。」後來，她一查新聞才發現，過去早有變態謊稱孕婦騷擾女網友的案例，忍不住痛批熱心助人的愛心被濫用，女兒也因為懷疑照片被意淫感到不舒服，她也不忘藉著自身例子提醒眾人，學校社團line群組若設定公開恐有風險存在。

楊月娥將對話過程公開後，引來許多媽媽網友提醒，「這個人在FB媽媽社團裡騙很久了…小孩都臨盆生了好幾年了」、「這個人在媽媽社團生好多次了，騙人的啦」、「這個招數騷擾不少女生，這人心理變態。」不少粉絲也跟著留言大罵，「真的太誇張了。讓人火冒」、「太扯了」、「這年頭有病的人真不少」，在網路上意外掀起一陣熱議。