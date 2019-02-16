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Ashly認了「後悔答應求婚」！　列尼克3大罪狀…網搖頭：真的母湯

記者劉宜庭／綜合報導

Ashly是來自香港的YouTuber，和「這群人」尼克交往多年，日前在信義區街頭接受男友求婚，即將邁入人生下一個階段。沒想到，事隔短短1個月時間，她突然列出男方3大罪狀，鬆口：「我有點後悔答應尼克的求婚了。」

尼克(圖／翻攝自尼克臉書）

尼克向Ashly求婚影片。（圖／翻攝自Youtube／尼克&Ashly）

▲尼克1月在信義區向Ashly求婚成功。（圖／翻攝自尼克臉書、YouTube）

原來，Ashly接受尼克求婚後，小倆口之間的互動開始有了變化，習慣也有了改變。早在2日時，她就曾在IG發文：「有人說大概5點多就會來接你出門，但化好妝等到眼線暈開了，他現在還沒出現…。」

此外，過去尼克如果有事耽誤，得知當下，一定會事先跟Ashly通知報備，沒想到，如今連說都沒說，音訊全無，讓她從5點空等了2個小時，一直到7點才突然出現。

▲Ashly後悔答應求婚！列尼克3罪狀。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲Ashly透露有點後悔答應求婚，列出尼克3大罪狀。（圖／翻攝自YouTube／尼克＆ASHLY）

不僅如此，過去遇到西洋情人節，Ashly和尼克都會十分注重，不料這次男方完全沒提起，也沒問說要去哪裡過，「我想說會不會他自己有一些想法，結果我們情人節那天（14日）也沒有去過。」後來，她還是鼓起勇氣提問，「怎麼我們今年沒有要過情人節？」結果尼克只回了，「喔，對啊。」

▲Ashly後悔答應求婚！列尼克3罪狀。（圖／翻攝自Ashly的Instagram）

▲尼克跟Ashly約好5點見面，時間到了卻不見人影。（圖／翻攝自Ashly的Instagram）

Ashly無奈地說，尼克如今帶給她的感覺就是，「現在已經答應我求婚了，所以…什麼事都有點理所當然。」身邊閨蜜也告訴她，尼克這些行為，只是一個小苗頭，「她們的老公已經長成了一棵大樹了。」尼克妹妹聽到這，也忍不住出聲，「很多人覺得現在過得很好啊，不需要再給對方什麼新鮮感、驚喜，那你們的愛情就會一直平淡下去。我覺得，不要因為安逸而忘了經營。」

Ashly透露，自己平時都有努力在經營感情，有時和尼克只是在家裡，沒有要出門，她也還是會小化一點妝。她也舉出身邊朋友的解決方法，無論有多忙，每個禮拜抽出一天的時間互相陪伴，她認為，這也是經營的一部分，「我覺得愛情最可怕的一點，就是我把他當家人，不是說節日一定要過，不要因為說結婚了，以前有的東西突然就沒有了。」

▲Ashly後悔答應求婚！列尼克3罪狀。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克向Ashly道歉。（圖／翻攝自YouTube／尼克＆ASHLY）

這時，尼克突然出現，原來女友說出這些話的時候，他全都聽到了，「好啦好啦我知道了，對不起啦。」被Ashly問到，「你是不是有點理所當然？」他坦承，自己確實有一點忽略了，並承諾會改，同時藉著自身例子，向眾人呼籲：「不要因為兩個人相處久了，習慣過後，就失去愛這個成分，這是不對的！」

▲Ashly後悔答應求婚！列尼克3罪狀。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲Ashly後悔答應求婚！列尼克3罪狀。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲網友反應。（圖／翻攝自YouTube／尼克＆ASHLY）

▼Ashly後悔答應求婚。（影片／取自YouTube／尼克＆ASHLY，如遭刪除請見諒。）

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關鍵字

Ashly, 這群人, 尼克, 王士維

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