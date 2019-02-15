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咪神搭港鐵…陌生男緊追討債！　她發抖大哭…警一問驚覺「荒謬真相」

記者劉宜庭／綜合報導

香港女星陳婉衡（Alycia）現年28歲，擁有36E傲人胸圍，被冠上「無線咪神」封號。她常在社群網站分享性感辣照，以及生活點滴。沒想到，她近來搭地鐵外出，準備要去上舞蹈課時，竟無端被一名男子追著討債，最後警方到場，才發現整件事情全是烏龍一場！

▲陳婉衡搭港鐵無端遭男子討債，警方到場才驚覺根本是烏龍一場。（圖／翻攝自陳婉衡Instagram）

▲陳婉衡搭港鐵無端遭男子討債，警方到場才驚覺根本是烏龍一場。（圖／翻攝自陳婉衡Instagram）

▲陳婉衡搭港鐵無端遭男子討債，警方到場才驚覺根本是烏龍一場。（圖／翻攝自陳婉衡Instagram）

▲陳婉衡擁有36E好身材。（圖／翻攝自陳婉衡Instagram）

陳婉衡15日傍晚透過Instagram發文透露，當天外出要去上舞蹈課，乘搭港鐵列車的途中，卻有一名男子無端走向她，「說我欠他錢，全程用手機拍我，追我，跟著我下車都不肯讓我走，還說要報警。」

當下，陳婉衡心中相當害怕，找來港鐵工作人員幫忙。後來警方到場，卻滿頭問號，因為明明是該名男子主動報警，卻見到她又哭又發抖的樣子，後來經過數個小時的詢問，才發現全是烏龍一場，「原來是那位男士好像認錯人了。」

▲陳婉衡搭港鐵無端遭男子討債，警方到場才驚覺根本是烏龍一場。（圖／翻攝自陳婉衡Instagram）

▲陳婉衡搭港鐵無端遭男子討債，警方到場才驚覺根本是烏龍一場。（圖／翻攝自陳婉衡Instagram）

為此，陳婉衡無奈表示，這次是她人生第一次踏入警察局，所幸港鐵人員和警察叔叔都明白事理，她才沒有誤被當成加害者，最後原本預訂的跳舞課也沒去成，忍不住隔空喊話，「下次可不可以搞清楚。」

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陳婉衡, 無線咪神, Alycia

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