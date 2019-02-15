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趙薇驚傳婚變分居富商尪　情人節IG曬照「網友秒懂了」！

記者劉宜庭／綜合報導

大陸演員趙薇長相甜美，擁有電人大眼，2008年嫁給富商黃有龍，隔2年生下女兒黃新（小四月），之後開始產業投資，躋身北京富豪榜。沒想到，人紅是非多的她，在經歷烏龍索吻事件後，近來又被瞎傳婚變分居，對此，她與丈夫雖然未正面回應，但在情人節（14日）PO出一張玫瑰花照，直接用行動破除婚變謠言。

▲趙薇。（圖／翻攝自微博／趙薇）

▲▼趙薇老公黃有龍與趙薇 。（圖／CFP）

▲趙薇2008年嫁給黃有龍，夫妻倆婚後育有一女 。（圖／翻攝自微博／趙薇、CFP）

據陸媒《鳳凰網娛樂》旗下作者「娛廣益」爆料，趙薇前陣子演出舞台劇，連續5天表演，卻都未見丈夫黃有龍來探班，身邊只有工作人員陪伴，甚至還有知情人士爆料2人分居中，傳出婚姻亮起紅燈。

針對此事，趙薇與黃有龍皆未正面回應，但她在西洋情人節當天，透過Instagram發文，曬出一束粉色玫瑰花的照片，卡片上還寫著「情人節快樂，LOVE。」雖然文中並未強調是誰送的，但是用行動破除婚變傳聞的舉動，讓網友一看秒懂，外界猜測花束應是黃有龍送上的，也引來不少粉絲羨慕喊，「姐夫對妳真好」、「好浪漫」。

▲趙薇驚傳婚變分居富商尪　情人節IG曬照…網友秒懂了。（圖／翻攝自趙薇Instagram）

▲趙薇情人節曬花束照，用行動破除婚變傳聞。（圖／翻攝自趙薇Instagram）

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