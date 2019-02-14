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快訊／《麻辣》吳懷中老婆生下二胎！　同天「登記結婚」

記者劉宜庭、林奕如／台北報導

「小中」吳懷中曾出演《孽子》、第四代《麻辣鮮師》等戲劇，與小龜（郭雅綾）育有一子，前陣子開心宣布太太喜懷二胎，如今終於在西洋情人節（14日）喜迎女兒誕生，忍不住流下感動眼淚，「終於屬於我的前世情人來報到嘍。」小倆口也特地選在今登記結婚。

▲快訊／《麻辣》吳懷中老婆生下二胎！　同天「登記結婚」

▲吳懷中老婆於14日生下二胎女兒。（圖／翻攝自吳懷中臉書）

吳懷中14日感動表示，在女兒出生的瞬間，夫妻倆都感動流淚了，「這真的是老婆送我的情人節大禮啊！」女兒出生時體重2800g，取名為「吳双」，他形容，「她有著像媽媽漂亮的雙眼皮。」經紀人向《ETtoday星光雲》透露，會選在今天剖腹產女，是因為寶寶頭朝下，醫生建議剖腹，2人便決定選在今天，「大家都記得這個日子。」

▲快訊／《麻辣》吳懷中老婆生下二胎！　同天「登記結婚」

▲吳懷中選在這天和老婆登記結婚。（圖／翻攝自吳懷中臉書）

不僅如此，吳懷中也選在女兒出生當天，和老婆辦理登記結婚，「讓這一天更有意義。」對此，經紀人坦言，2人早在4年前，就已經將婚紗照、婚禮等程序全都辦妥，但都沒有登記結婚，一直到如今才正式登記，吳懷中開玩笑說，「我的人生是顛倒過來了。」

【吳懷中全文】

就在2019年2月14號這一天
終於屬於我的前世情人來報到嘍
就在出生的這一刻我們兩個人都感動流淚了
這真的是老婆送我的情人節大禮啊
我們的小寶貝取名叫吳双體重2800g
她有著像媽媽漂亮的雙眼皮
我們也選在這一天來登記結婚
讓這一天更有意義
謝謝老婆的辛苦幫我生了一對”女子”
我一定更加努力的工作！
讓我們的生活更充實！美！
接下來看我的啦
妳就好好享福嘍
吳懷中的老婆小龜

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