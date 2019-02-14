ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

春風214突曬「情侶照」！　從背後環抱…網一看全歪樓：好像周杰倫

記者劉宜庭／綜合報導

春風是本土饒舌團體「玖壹壹」的團長，本身個性直率，雖然全身刺青、頗有江湖味，但私底下的反差萌個性，卻時常逗樂大票網友，擁有高人氣，感情狀態同樣備受外界關注。在情人節（14日）當天，他突然曬出一張「情侶合照」，意外掀起討論。

▲快訊／玖壹壹春風被爆要結婚了！。（圖／翻攝自春風IG）

▲春風是本土饒舌團體「玖壹壹」的團長。（圖／翻攝春風Instagram）

春風平時常在社群網站發文，分享私下生活、工作點滴，西洋情人節當天，他除了對粉絲送上祝福寫道，「情人節快樂，寶貝們。」引人注意的是，他發文同時，PO出一張「情侶合照」，女主角竟是Angelababy（楊穎）？讓網友乍看之下嚇了一大跳。

▲春風情人節將Angelababy與黃曉明的合照P上自己。（圖／翻攝春風Instagram）

▲春風將Angelababy與黃曉明的合照P上自己。（圖／翻攝春風Instagram）

原來，照片原圖其實是黃曉明從背後環抱Baby的照片，春風選在情人節當天，將男方頭相P上自己的臉，逗趣舉動笑翻眾人，不少網友也笑虧，「為什麼很像周杰倫啦」、「我還以為周杰倫」，也有人開玩笑喊，「放開我的女神！」在網路上掀起熱議。

▲春風情人節將Angelababy與黃曉明的合照P上自己。（圖／翻攝微博）

▲春風情人節將Angelababy與黃曉明的合照P上自己。（圖／翻攝微博）

▲春風P照原圖其實是Angelababy與黃曉明的合照。（圖／翻攝微博）

事實上，春風過去上《ETtoday星光雲》節目《明星鍵盤手》時，玩到當時很夯的「女神座位表」，他就曾透露想坐在Angelababy旁邊，顯見女神在心目中地位相當高。

推薦閱讀

奶茶妹、劉強東驚傳離婚！　2人同步回應了

張柏芝曬豪宅「神秘男聲」入鏡了！　情人節前夕PO影片冒亮點

她19歲第一次太緊張！　私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」…留陰影34年不敢結婚　

愛紗爸「麻煩你了」周洺甫3年後卻毀婚！　李易：我跟小月就是妳台灣的家人

李坤城愛她6年不變！　214告白小41歲女友林靖恩…網服了：這是真愛

白肌正妹「和爸爸哥哥洗澡23年」！傻問：很怪嗎　網看偷拍畫面傻眼了

第一次在夫家過年！　貝童彤「見婆婆起爭執」半夜偷哭：好想回娘家

賴琳恩情人節半裸床照閃爆❤　嬌嗔：不想起床…陳乃榮「閨房情趣」甜炸

愛紗被這句話騙了！她譙周洺甫：一肚子拐　「渣男慣用3手法」當老公別鬧了

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大回擊酸民：取關我啊Bitch

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她19歲第一次太緊張！　私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」…留陰影34年不敢結婚　

愛紗爸「麻煩你了」周洺甫3年後卻毀婚！　李易：我跟小月就是妳台灣的家人

李坤城愛她6年不變！　214告白小41歲女友林靖恩…網服了：這是真愛

白肌正妹「和爸爸哥哥洗澡23年」！傻問：很怪嗎　網看偷拍畫面傻眼了

第一次在夫家過年！　貝童彤「見婆婆起爭執」半夜偷哭：好想回娘家

賴琳恩情人節半裸床照閃爆❤　嬌嗔：不想起床…陳乃榮「閨房情趣」甜炸

愛紗被這句話騙了！她譙周洺甫：一肚子拐　「渣男慣用3手法」當老公別鬧了

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大回擊酸民：取關我啊Bitch

恭喜！HowHow預告登記結婚　鄧福如「情人節早上變陳太太」

哈利波特自爆是新一任金鋼狼！「我很高興在這宣布」全網瘋了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

春風, 玖壹壹, Angelababy, 楊穎, 黃曉明

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 紅髮艾德4月台灣開唱　超狂開場嘉賓公開⋯是ONE OK ROCK！
  2. 泰版《我可能不會愛你》　Nine戲外「摸頭安撫」平采娜！超甜互動粉絲尖叫
  3. 春風214突曬「情侶照」！　從背後環抱…網一看全歪樓：好像周杰倫
  4. 林俊傑終於回台北唱了！連唱3首秒耳孕「曝亞洲壓軸原因」
  5. 成勛「情人節生日」暖心問候台粉　見面會放送VIP合照福利
  6. 復刻《托斯卡》呂紹嘉與林懷民的夢幻組合
  7. Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO
  8. 陳曉一夜變「肉麻哥」　婚後狂撩老婆陳喬恩：秀色可餐
  9. 快訊／《麻辣》吳懷中老婆生下二胎！　同天「登記結婚」
  10. 侯昌明慟失智21年父解脫了！跪靈堂哭乾淚「我說不要救他」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366