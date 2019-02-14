春風214突曬「情侶照」！　從背後環抱…網一看全歪樓：好像周杰倫

記者劉宜庭／綜合報導

春風是本土饒舌團體「玖壹壹」的團長，本身個性直率，雖然全身刺青、頗有江湖味，但私底下的反差萌個性，卻時常逗樂大票網友，擁有高人氣，感情狀態同樣備受外界關注。在情人節（14日）當天，他突然曬出一張「情侶合照」，意外掀起討論。

▲春風是本土饒舌團體「玖壹壹」的團長。（圖／翻攝春風Instagram）



春風平時常在社群網站發文，分享私下生活、工作點滴，西洋情人節當天，他除了對粉絲送上祝福寫道，「情人節快樂，寶貝們。」引人注意的是，他發文同時，PO出一張「情侶合照」，女主角竟是Angelababy（楊穎）？讓網友乍看之下嚇了一大跳。

▲春風將Angelababy與黃曉明的合照P上自己。（圖／翻攝春風Instagram）



原來，照片原圖其實是黃曉明從背後環抱Baby的照片，春風選在情人節當天，將男方頭相P上自己的臉，逗趣舉動笑翻眾人，不少網友也笑虧，「為什麼很像周杰倫啦」、「我還以為周杰倫」，也有人開玩笑喊，「放開我的女神！」在網路上掀起熱議。

▲春風P照原圖其實是Angelababy與黃曉明的合照。（圖／翻攝微博）

事實上，春風過去上《ETtoday星光雲》節目《明星鍵盤手》時，玩到當時很夯的「女神座位表」，他就曾透露想坐在Angelababy旁邊，顯見女神在心目中地位相當高。