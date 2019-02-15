劉愷威爸聽到「楊冪」秒變臉！　曝新年零聯絡

記者傅家妤／綜合報導

香港男星劉愷威2018年底宣布與楊冪離婚，結束5年婚姻，這也是兩人在離婚後，首個農曆新年，一家三口的互動也成為外界關注焦點。劉愷威的爸爸劉丹15日晚間出席活動時，也被問及楊冪是否有向他拜年，沒想到劉丹一聽到楊冪，隨即變臉、收起了笑容，趕快轉移話題。

▲楊冪在新年期間，並未主動與前公公聯絡拜年。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

根據香港《蘋果日報》報導，劉丹在15日晚間出席元宵活動時，透露今年的新年過得特別開心，主要是因為這次是兒子劉愷威罕見在香港逗留了數個月，難得可以與對方一起過節。另外就是孫女小糯米近來學了許多吉祥話，把眾人哄得非常開心，連學校的家長、老師都大讚小糯米是「Happy Baby（快樂寶寶）」。

▲劉丹一聽到楊冪笑容秒消失。（圖／CFP）

後來被問及小糯米是否有向媽媽楊冪拜年，劉丹笑容瞬間消失，與談及兒子與孫女的神情相比，變得嚴肅了不少，他稱小糯米如今還不懂得向媽媽拜年，隨後被記者追問與楊冪是否有主動向他拜年，劉丹簡短表示：「還沒有。」後來他直接轉移話題：「我們別說這些好不好？」似乎非常抗拒談論楊冪。

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