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王心凌「17首回憶串燒」奪第2！　《紅白》收視冠軍是他

記者關韶文／台北報導

王心凌新歌《生命中的美好缺憾》MV終於在11日中午首播，此外，她睽違9年登除夕特別節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》，新歌加上經典曲共17首串成，演唱會規格製作演出，不單《紅白》平均收視3.08，有效平均收視3.12為除夕特別節目第一。

▲▼王心凌。（圖／環球提供）

▲▼王心凌推出新歌MV。（圖／環球提供）

▲▼王心凌。（圖／環球提供）

每年《2019超級巨星紅白藝能大賞》都是觀眾除夕守歲的節目首選，開工首日收視率結果出爐，每分鐘收視更由小S與羅志祥搭檔排名第一，王心凌和王少偉的部份緊追在後名列第二，而「王心凌17首金曲聯唱」的關鍵字更火登熱搜話題，閱讀量高達1.7億！

▲▼王心凌。（圖／環球提供）

▲▼王心凌邀請演唱會樂手一同入鏡。（圖／環球提供）

▲▼王心凌。（圖／環球提供）

11日，王心凌新歌首播《生命中的美好缺憾》MV，恰巧邀請「Cyndi Wants!王心凌世界巡迴演唱會」的樂手老師們一起拍攝，大家在等待演唱會開啟前可以先好好聆聽欣賞。

歌曲在發片時就獲得好評，歌迷不斷敲碗，終於等到新歌MV。王心凌的缺憾是什麼呢？笑稱自己魚一樣的記憶、不快樂的事情3秒忘的她表示，「目前最擔心的是愛犬布魯托已經12歲了，怕自己工作忙碌，太少時間可以跟牠相處，還好這次9天年假，除了好好陪陪家人，也彌補之前工作滿檔，疏於和寶貝愛犬布魯托相處。」

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