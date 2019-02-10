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吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！　父女罕見同框「根本3胞胎」

記者潘慧中／綜合報導

吳宗憲育有3女1子，除了大女兒Sandy（吳姍儒）、小兒子鹿希派（吳睿軒）有在娛樂圈活動，二女兒Vivian和三女兒Olivia都是圈外人，真面目幾乎從未曝光，還記得他2016年曾曬出二女兒的「朦朧版」美照，但9日似乎默默拿掉馬賽克了，父女合照立刻引起討論！

▲吳宗憲曾曬出二女兒的朦朧照。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲 Jacky Wu）

照片似乎是由Sandy掌鏡，可以看到她紮起長髮，身穿純白上衣，露出甜美笑容，吳宗憲坐在中間、一手親暱地放在大女兒的臉龐，感覺得出父女感情很好。而坐在畫面最左側的女孩留著及胸長髮，和Sandy一樣穿白上衣，托腮展現笑顏，讓人難以挪開目光。

▲▼吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲 Jacky Wu）

▲▼網友看到吳宗憲二女兒終於露臉都很興奮。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲 Jacky Wu）

▲▼吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲 Jacky Wu）

有網友比對吳宗憲2016年曬出的二女兒朦朧照後發現，畫面最左側的女孩似乎就是二女兒Vivian，不少粉絲看到本尊的美貌都驚呼：「終於露臉了」、「傳說中的天蠍女兒」、「岳父好！」有網友覺得3人無論是眼睛或笑起來的嘴角弧度都很相似，「看得出是同家出產！」

▲吳宗憲育有3女1子。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲 Jacky Wu）

吳宗憲二女兒Vivian畢業於西雅圖華盛頓藝術大學，學成返台先在爸爸創立的娛樂公司擔任副總經理，職位僅次於爸爸，而且「有車子、有車位，5、6萬的薪水，有一張永遠刷不爆得金卡」，但她不願意靠爸、不願走被鋪好的路，爸爸只好妥協，她後來到貿易公司擔任採購工作，在爸爸公司僅擔任3個月的副總經理就離開。

▲吳宗憲現在身邊有大女兒Sandy跟著一起工作。（圖／中天）

吳宗憲曾多次在節目中提起Vivian，他透露二女兒一直覺得大女兒享有各種資源、三女兒則最受寵愛，當爸的他看了十分心疼，於是當二女兒準備飛往美國就學時，他買了蕭邦名錶送給她，完全被瞞在鼓裡的Sandy（吳姍儒）得知後不敢置信地說：「我現在沒辦法呼吸耶！」

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