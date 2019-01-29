Sandy被揭穿「零修圖真實身材」長這樣！　網看傻眼…她道歉：sorry

記者田暐瑋／綜合報導

藝人Sandy（吳姍儒）長相甜美，又有高學歷，15歲就出國留學的她，反應靈敏、能言善道，經常透過社群網站分享生活點滴。喜歡PO出美照的她，認了都會「修圖」再上傳，唯獨一張零修圖的全身照曝光，讓不少網友驚呼：「我的天啊！」

Sandy常在社群網站PO照分享，27日上傳一張坐在椅子上，被旁人拍下的全身照，只見她穿著短裙、過膝長靴，露出一小截雪白美腿，身材修長到不可思議，有網友留言虧：「修太多了吧！」她則是現身展現高EQ回應：「哈哈哈哈平常有修我都承認，這張還真是100%沒修～sorry！」

▲Sandy（圖／翻攝自Sandy IG）



拍胸脯保證這張全身照絕無修圖，Sandy修圖前後的模樣幾乎沒有差別，照片中看起來腿變長，應該是歸功於穿了一雙過膝長靴，加上略微高腰的牛仔裙，而她在拍照時身體微微後躺，雙腿往側邊斜放，視覺上把腿部拉得更長，沒修圖就能拍出完美比例，網友看到她的真實身材更是驚訝，「天生麗質」、「身材比例真的超棒」。

▲Sandy（圖／翻攝自Sandy IG）

只要一休假，Sandy透露自己身體就會出狀況，狀況都很嚴重，因為身心狀況不平衡，所以12月很任性跟公司告假，「有2、3個主持邀約，但我覺得負荷不了，所以休息20天，跟7個好友到歐洲旅遊」，還被爸爸吳宗憲罵：「你是職業倦怠了是嗎？」但她修完長假，身體好轉許多，原本紅字一片，有些都回歸正常，被問是何病因，她笑說：「說了就會變標題。」堅持不鬆口。如今她當老闆娘，今年尾牙也準備五星級飯店犒賞員工，年終預計每人約一個月起跳，大年初四就到澳門主持開工。