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自責搞砸婚姻「讓兒女變單親小孩」　他開口救了陸元琪

記者潘慧中／綜合報導

陸元琪2016年和袁惟仁離婚，斷了14年夫妻關係，她曾坦言婚後1年就開口提離婚，整整講了13年才重獲自由，在這麼長的時間裡，她一度很自責把婚姻搞砸、甚至讓一對兒女變成單親小孩，種種負面想法直到過年期間找了「他」訴說，才終於拉了自己一把。

▲▼陸元琪自責「讓兒女變單親小孩」（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

▲陸元琪一度很自責讓兒女變成單親小孩。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

陸元琪7日在臉書透露，有很長時間一度很討厭自己，「在有婚姻關係時一定是自己沒有好好維繫。」不停責怪自己，用忙碌來自我麻痺，盡可能縮小社交圈，深怕外人看透她的心思。

直到袁惟仁病倒，陸元琪開始反思兩人的感情路，「一段婚姻走不下去，不可能是一個人的問題，我現在看明白絕對是兩個人的問題 ，甚至跟旁人的耳語有關。」

▲▼陸元琪自責「讓兒女變單親小孩」（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

▲陸元琪過年與星星王子聊心裡事。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

這些年所經歷的掙扎與痛苦，沒幾個朋友能訴說，陸元琪初三找星星王子（閻永恆）聊了一些較隱私的內容後，對方告訴她：「寶寶與妹頭沒有因為失去而失去，反而因為妳，而失去反而是獲得。」這句話頓時讓她恍然大悟，「我沒有讓怨恨而去忘記自己的本份，我交換立場的去想到爸爸與孩子們遇到這樣的事情時，會希望對方怎麼做，那我為什麼還要討厭我自己？」

▲陸元琪。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

▲陸元琪聽了星星王子的話頓時恍然大悟。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

經過這次暢談，陸元琪開始和自己對話，安慰自己這段時間辛苦了，「婚姻裡的妳不懂溝通，沒關係我們都在學習，妳會遇到一個對的人，陪著妳練習溝通這件事。」她也希望別再自責帶給孩子太多痛苦，「妳把孩子教育的很好，孩子們跟著妳成長的如此美好，妳應該要看到的是這一點。」

陸元琪臉書全文：

很長一段時間裡
我很討厭自己
覺得自己把婚姻搞砸了
讓孩子變成單親小孩
在有婚姻關係時一定是自己沒有好好維繫
總之
我一直責怪自己
然後我用忙碌來麻痺自己
把社交圈縮到最小
就是怕被外人看透自己的心

這兩年 喔 不 應該說這十幾年發生的事
一直到我前夫倒下
我才開始努力回想跟思考
一段婚姻走不下去
不可能是一個人的問題
我現在看明白
絕對是兩個人的問題
甚至跟旁人的耳語有關

這些痛
我沒幾個朋友能整理跟訴說
但今天白天我找了星星王子
聊了些比較隱私的內容之後
王子對我說：
『寶寶與妹頭沒有因為失去而失去，反而因為妳，而失去反而是獲得！』
瞬間
我恍然大悟
我沒有讓怨恨而去忘記自己的本份
我交換立場的去想到爸爸與孩子們遇到這樣的事情時
會希望對方怎麼做
那我為什麼還要討厭我自己？

跟王子聊天過後
我開始回想我自己
然後我跟自己對話
很安靜的對心裡的陸小琪說...
Hey
妳辛苦了
婚姻裡的妳不懂溝通
沒關係
我們都在學習
妳會遇到一個對的人
陪著妳練習溝通這件事
妳把孩子教育的很好
不要再責怪自己的人生帶給孩子們太多痛苦
孩子們跟著妳成長的如此美好
妳應該要看到的是這一點
要謝謝自己的勇氣
要謝謝自己的堅強
要謝謝自己的努力
要謝謝自己如此擇善固執

然後我要對妳們說..
Hey女孩們
一個女人的一生
有多少角色要扮演對吧
女兒 女友 員工 老闆 老婆 媳婦 弟妹 嫂子...媽媽
現在
我邀請妳們跟我一起
對自己心裡面那個小小的自己說說話
別人責怪妳沒有關係
妳不要責怪自己
只需要反省自己
改變自己
沒有100分的人
我們有盡全力愛身邊的人就好
讓自己變成更棒的自己就好

每個人都努力活著
記得要好好愛自己

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陸元琪, 袁惟仁

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