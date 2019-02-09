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過年親戚問「大飛收入好嗎」　楊晨熙露尷尬苦笑…老實招了！

記者潘慧中／綜合報導

過年回家遇到親戚鄰居，無論熟不熟，難免被問各種大小事，其中一個網友最怕的問題就是薪水。楊晨熙（果凍姐姐）最近被問到，若親戚當面問：「大飛收入好嗎」該做何反應，她不禁露出尷尬苦笑。

▲▼楊晨熙過年親戚問「大飛收入好嗎」（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼楊晨熙聽到「大飛收入好嗎」的反應。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼楊晨熙過年親戚問「大飛收入好嗎」（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

楊晨熙最近在《麻辣天后傳》模擬應對「讓人翻白眼的親戚問題」，其中關於大飛收入的提問，她先是苦笑了幾聲，接著老實招認：「還真的不是很穩定。」但她認為男生有負責任的態度最重要。

▲▼楊晨熙過年親戚問「大飛收入好嗎」（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲楊晨熙老實說了。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

舉例來說，楊晨熙錄影當天出門前，大飛就問她是否會害怕，「如果妳真的會害怕，要不要我陪妳一起去？」原來未婚夫擔心她獨自面對犀利問題會招架不住，處處可見男方的細心負責。

▲▼楊晨熙過年親戚問「大飛收入好嗎」（圖／翻攝自Facebook／楊晨熙）

▲楊晨熙欣賞大飛的細心。（圖／翻攝自Facebook／楊晨熙）

被問到為何會選擇大飛「他還沒有賺很多錢欸」，楊晨熙表示自己不是靠金錢衡量一個人，至於結婚進度，她表示暫時先緩緩，「我們都還是會想說以工作為主。」

▲▼楊晨熙過年親戚問「大飛收入好嗎」（圖／翻攝自Facebook／楊晨熙）

▲楊晨熙和大飛交往6年仍保有熱戀期的感覺。（圖／翻攝自Facebook／楊晨熙）

大飛交往楊晨熙6年，依舊保持熱戀感，約會一定會貼心接送，還會細心記得女友愛喝飲料「珍珠奶茶」比例，「像是要加鮮奶還是去冰等，透過觀察去記下來，去每一家飲料店，還有不同點法。」他最喜歡女友自然率真、不拘小節的特質，「她喜歡就喜歡，不喜歡就會說不喜歡，我們第一次約會去吃到飽，她不會隱藏自己是大食量，這樣很好。」

▲約從09：15分開始。（影／取自YouTube／麻辣天后傳）

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