Sandy年夜飯合照阿公阿嬤　網驚：原來憲哥像媽媽！

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）憑藉機智反應，逐漸在主持界站穩腳步，工作越來越忙碌的她，終於有機會和家人團聚吃飯，適逢過年期間，她和爸爸吳宗憲一起陪長輩吃年夜飯，憲哥常在節目中提到的「阿嬤」真面貌也悄悄曝光，不少網友看了都笑說：「原來憲哥像媽媽！神複製啊！！」

▲Sandy透露今年和家人外出吃年夜飯。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



Sandy透露已經快10年沒出門吃年夜飯，過去習慣在家翹腳盤腿坐，直接穿睡衣吃飯大聲聊天，無奈今年實在太忙，全家人除夕只好轉移陣地用餐，為了美美入鏡，她特地換了一襲鮮紅洋裝出門，沒想到家人害羞不願入鏡，「只有想當明星的阿公現身說法，但我還是有偷拍到阿嬤。」

▲Sandy合照爸爸和阿公。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



照片中，可以看到Sandy阿公身穿橘色格紋襯衫，看起來神采奕奕，雙手比YA入鏡相當活潑，阿嬤則是穿著深色外套，專心低頭吃飯，絲毫沒注意到已經被孫女偷拍下來，吳宗憲則是開心地和女兒臉貼臉合照，卻不知被愛女笑虧：「看我爸就知道什麼是肚飽眼皮鬆。」

▲▼Sandy偷拍阿嬤。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



有趣的是，Sandy席間悄問阿嬤：「我有沒有比妳美？」沒想到，阿嬤一邊拿著她給的紅包、一邊笑而不答，「偏誇張吧阿嬤！」她笑說不懂阿嬤要和自己比美的原因，「她輸定了啊！哈哈哈哈不孝孫。」一家人的搞笑基因逗樂了不少網友。

Sandy IG全文：

今年除夕實在是太好吃了。

其實已經快十年沒出門吃年夜飯，

習慣在家翹腳撚嘴鬚，

穿睡衣盤腿坐，大聲吃飯大聲聊天～

但今年實在太忙，

剛好小大錄了一集年菜單元，

在節目上就被收服的父女倆竟然異口同聲，

提議今年就到台北西華飯店來飽餐一頓。

當然還是要感謝公關跟主廚高師傅，

服務周到、手藝高超、超級滿意！

整裝打扮，我還拿出 @katespadeny 送我的紅色洋裝，

想說今年一定要好好拍照什麼的，

結果（左手背打右手心）

整個家族都是害羞鬼啦！

只有想當明星的阿公現身說法

但我還是有偷拍到阿嬤（超嚴肅那位）

我問她我有沒有比她美，

她竟然捏著我給的紅包⋯笑 而 不 答！！！ 喔嘿，偏誇張吧阿嬤！

然後一切都在陰盛陽衰的高頻對話，

以及阿公完全沒對在拍子上的「榕樹下」

完美落幕。

呼———

晚安，台北。

你好。

今天要聽：宇宙人的一桌菜

#看我爸就知道什麼是肚飽眼皮鬆

#阿公今夜很嗨

#我不懂阿嬤為什麼要跟我比美

#她輸定了啊

#哈哈哈哈不孝孫