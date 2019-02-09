《花甲》拍一半…洗腎女兒「導管感染」開刀7次　她崩潰痛喊：不要救了

記者潘慧中／綜合報導

阮安妮在《花甲男孩轉大人》飾演越籍看護「阿春」，精湛演技逼哭不少觀眾，但她近日透露拍攝期間，須終身洗腎的二女兒剛好導管感染，看到孩子進出開刀房7次都不見好轉，她崩潰痛喊：「不要救了。」回想當時情景，她數度哽咽，令人看了好不捨。

▲▼阮安妮在《花甲男孩轉大人》飾演越籍看護「阿春」。（圖／記者林世文攝、翻攝自Facebook／阮安妮的戲夢）



阮安妮2005年嫁來台灣，過了2年多生下二女兒，小寶貝一出生就被診斷出發展遲緩，加上發生一點狀況，孩子在加護病房待了4個多月才救回來，卻也因此腎臟衰竭須終生洗腎，「完蛋了，我的人生一片都是黑暗的。」

▲阮安妮二女兒需要終身洗腎。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



拍攝《花甲男孩轉大人》的時候，阮安妮的二女兒一度導管感染、開刀4次的情況都很不樂觀，正在台中拍戲的她，決定把小孩從嘉義接上來轉院治療，「妹妹20天內就開了7刀。」看到孩子備受折磨的模樣，她一度糾結是否要放棄：「我不要讓她受苦了。」

▲阮安妮二女兒的身體狀況一度很不樂觀。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



最後，在老公求情下「妳再給她一個機會」，阮安妮決定再讓二女兒進開刀房，小寶貝也奇蹟似地被救回來，這無疑是最值得慶幸的事。曾經6個多月都沒睡覺的她，當時白天工作完，晚上要帶女兒去洗腎，一天要洗10個小時，她不敢跟朋友或家人訴苦，每天只能暗自啜泣、心想下一步該怎麼走。

▲阮安妮曾糾結是否要放棄急救二女兒。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



但隨著女兒一天天長大，阮安妮看到小朋友用樂觀的態度度過11個年頭，她開始學會慢慢振作，「我不能再這樣過日子，因為我的痛苦會給小孩帶來痛苦。」

▲約從37：56分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）