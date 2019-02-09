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丫頭「背後熊抱」男友嬌嗔放閃！　鏡頭下往上拍…焦點放歪了

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）和前警政署署長王卓鈞長子王惟立（William）復合後，越愛越大方，適逢春節期間，小倆口飛往拉斯維加斯度假，難得同框曬恩愛，讓她幸福地說：「謝謝你這麼愛我，我的小太陽。」一個愛心符號藏滿濃情蜜意。

▲▼丫頭「背後熊抱」男友嬌嗔放閃！（圖／翻攝自Instagram／ava112411）

▲丫頭過年和男友去拉斯維加斯度假。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）

丫頭最近和男友在拉斯維加斯散心，只見她頭戴黑色報童帽，放下及胸長髮襯托出巴掌臉，一手勾住男友的脖子，整個人從背後熊抱住對方，髮絲散落在男友頭上，對方只傻傻地望向斜上方、露出奈何不了的表情，看得出男友相當寵溺她。

▲▼丫頭「背後熊抱」男友嬌嗔放閃！（圖／翻攝自Instagram／ava112411）

▲丫頭從背後熊抱男友。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）

放閃畫面不僅只於此，丫頭稍早在Instagram限時動態和男友牽手散步的片段，鏡頭從下往上拍，不改調皮個性的她忍不住嬌嗔笑說：「你好長喔～好長喔！」原來是發現男友的影子超長，對方聽到後轉頭懶懶地「蛤」了一聲，意外曝光小倆口私下的無厘頭甜蜜互動。

▲▼丫頭「背後熊抱」男友嬌嗔放閃！（圖／翻攝自Instagram／ava112411）

▲▼丫頭拍下和男友散步的甜蜜身影。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）

▲▼丫頭「背後熊抱」男友嬌嗔放閃！（圖／翻攝自Instagram／ava112411）

事實上，丫頭過去與王惟立感情備受關注，2013年被拍到在暗巷熱吻男方後，戀情才就此曝光，她當時提到早將男友認定為互訂終身的對象，已經和男方家長見面、吃過飯，也誇讚「王爸」王卓鈞對自己很好，覺得很幸福，甚至不排除婚後退出演藝圈、專心當人妻。

▲丫頭復合王惟立獲得許多祝福。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）

這段甜蜜戀情卻突然在2016年一度按下暫停鍵，過了2年多，丫頭坦言2018年過30歲生日時，才又開始與王惟立重新談復合，期間被目擊男方開車來接她下班，互動十分親密，她透露雖然一度分開，但其實彼此仍相愛，這才驚覺命中注定就是他了。

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