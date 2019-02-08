「老公屬蛇」生子卡關！　阿嬌認了：怕孩子不聽話

記者潘慧中／綜合報導

阿嬌（鍾欣潼）與「醫界王陽明」賴弘國2018年底正式舉辦婚禮，年滿38歲的她，生子進度始終是外界的關心焦點，對此，她近日透露由於本身篤信風水命理，加上老公屬蛇，如果生個豬寶寶，她擔心孩子長大會不聽老公的話，有意延到明年再生，但若意外懷孕，她也欣然接受上天安排。

▲阿嬌和賴弘國2018年底正式舉辦婚禮。（圖／翻攝自Instagram／q_gill）



被問到想生幾個小孩，阿嬌向《星島日報》透露其實想生3個，但考慮到年紀，她似乎有了不同想法，「可能2個已足夠，隨緣吧。」另外，她坦言不想生雙胞胎，除非剛好是一男一女，「因為我覺得沒人想要有一個跟自己樣子長得一模一樣的人，如果生了一對雙胞胎女兒，一個長得非常美麗，另一個差了一點點，那怎麼辦？」

▲阿嬌和老公仍享受於兩人世界。（圖／翻攝自Instagram／q_gill、m01yb46）



婚後迎來第一個農曆新年，阿嬌坦言尚未了解台灣人的過年習俗，只知道不少店面都沒有營業，可能沒機會外出大啖美食，她透露老公的老家在台中，「趁農曆新年這個大好機會，大家一起好好相處一下。」她甚至為此換好新台幣、準備包紅包，處處可見她的細心。

▲阿嬌婚後迎來第一個農曆新年。（圖／翻攝自Instagram／q_gill）

升格人妻後，阿嬌被問到哪方面有進步空間的時候，她有點尷尬地說想學習更多料理，簡單的家常便飯目前還應付得來，但期許自己能煮出不同的菜色，她體貼地說：「我真的要學習，因為老公辛苦工作完回到家里，也想吃一餐溫馨的家常飯，而不是吃外賣吧。」