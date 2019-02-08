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小嫻：當媳婦不容易，姊挺妳！　吃完年夜飯直奔月子中心

記者潘慧中／綜合報導

小嫻（黃瑜嫻）2018年7月正式離婚何守正，開啟人生另一篇章，適逢春節期間，她回家吃完除夕晚餐後，特地前往月子中心探望堂弟媳，看著對方和婆家相處愉快，內心十分安慰，「當媳婦不容易，姊挺妳們。」

▲▼小嫻：當媳婦不容易，姊挺妳！（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

▲小嫻正式離婚後，迎來第一個農曆新年。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

小嫻農曆新年期間在Instagram透露，其中一位堂弟媳正在月子中心調養身體，所以她一吃完年夜飯，便馬不停蹄前往探視，她事後心疼表示產婦真的很不容易，「不疼她們疼誰呢？」

▲▼小嫻：當媳婦不容易，姊挺妳！（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

▲小嫻親自前往月子中心探視堂弟媳。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

相當疼愛晚輩的小嫻透露，2個堂弟媳今年都生了小寶寶，自認是姊姊的她看到雙方在各自的婆家都「被愛包圍著」，她內心很替2人開心，只見她直接穿上粉紅色連帽外套出門，看起來格外喜氣洋洋。

▲▼小嫻：當媳婦不容易，姊挺妳！（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

▲▼小嫻過年期間和姊姊等家人團聚吃飯。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

▲▼小嫻：當媳婦不容易，姊挺妳！（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

小嫻過年開心在雲林莿桐鄉打卡，她透露爸爸每年都會煮一鍋雞湯，今年格外準備了一道龍蝦和冬筍，讓她大飽口福，剛從摩洛哥度完蜜月的親姊姊也回台過年，對方買了一個小熊鑰匙圈的禮物送她，還一起外出享用美食，可見姊妹情誼有多麼緊密。

小嫻IG全文：

已經過12點了！
今年的除夕晚餐過後
去看了在月子中心的堂弟媳
產婦真的很不容易啊！
不疼她們疼誰呢？(2個堂弟媳我都疼) 今年兩個堂弟媳都各自又生了寶寶
姊姊看到妳們在婆家被愛包圍著
真的很開心 當媳婦不容易，姊挺妳們

#幸福團圓 #小嫻 #新年快樂 #媳婦
#黃瑜嫻

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