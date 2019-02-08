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邵雨薇一家神基因！　親姊姊走春「狂露美肩」超正

記者潘慧中／綜合報導

邵雨薇忙碌工作之餘，私下不忘和粉絲分享生活點滴，適逢過年期間，她和家人外出走春，親姊姊也難得在社群網站曝光，3姊妹的高顏值基因引來一票粉絲狂讚：「實在太正了！」

▲▼邵雨薇親姊走春「狂露美肩」超正（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

▲邵雨薇過年外出走春。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

邵雨薇透露今年在新家過年，有種煥然一新的感覺，「30歲前完成的夢想，今年收成，新家新年新氣象。」一家人團圓吃飯，留著短瀏海的大姊和長瀏海的妹妹各自都拿了紅包袋入鏡，看起來喜氣洋洋。

▲▼邵雨薇親姊走春「狂露美肩」超正（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

▲▼邵雨薇和家人團圓吃飯。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

▲▼邵雨薇親姊走春「狂露美肩」超正（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

全家人出外踏青時，邵雨薇拍下媽媽和花叢的合照笑說：「人比花嬌的鼻祖其實是我媽，她年輕有N張這種美照。」她還透露爸爸戴的墨鏡是她送的禮物，「爸爸很喜歡，總是不離身，其實我也買了一支一模一樣的父女眼鏡。」

▲▼邵雨薇親姊走春「狂露美肩」超正（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

▲邵雨薇曬出父母親的照片。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

不只和父母親的關係很好，邵雨薇和姊妹的感情也十分緊密，私底下總愛互開玩笑，發現姊姊和妹妹設定好秒數自拍，她不斷亂入合照，「我快笑死！」可以看到姊姊穿著格紋上衣入鏡，露出美肩和白皙美腿，身穿條紋衣的妹妹的萌樣更讓粉絲留下深刻印象。

▲▼邵雨薇親姊走春「狂露美肩」超正（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

▲▼邵雨薇3姊妹難得同框。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

▲▼邵雨薇親姊走春「狂露美肩」超正（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

邵雨薇IG全文：

人比花嬌的鼻祖其實是我媽
她年輕有N張這種美照
我買給爸爸的墨鏡他很喜歡
總是不離身（其實我也買了一支一模一樣的父女眼鏡）
我姐跟我妹一直在設定秒數自拍一直被我亂入 我快笑死
總結：過年到處跑來跑去真的好累，但是回憶很多很開心
另外一年比一年穿的少的衣服讓我覺得有點可怕
還有今天拍的照片非常喜歡

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