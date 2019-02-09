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前輩當面問：妳10幾？　林依晨愣住→大笑「機智回答」被推爆

記者潘慧中／綜合報導

林依晨出道多年，歲月似乎沒有在她的外貌留下痕跡，她近日受邀上陸綜《聲臨其境》，一人分飾四角，近乎完美地演繹不同年紀的聲線，讓前輩趙忠祥忍不住問：「妳10幾（歲）？」她聽到先是愣了一下，放聲大笑後的機智回答，讓人不禁會心一笑。

▲▼前輩當面問林依晨：妳10幾？（圖／翻攝自微博／林依晨）

▲林依晨素顏看起來更凍齡。（圖／翻攝自微博／林依晨）

節目中談起歲數問題，趙忠祥劈頭就說：「我跟妳差50多年呢！」林依晨不敢置信地問：「真的嗎？」他接著表示自己已經77歲了，對方馬上意會他似乎不知她的真實年齡：「我沒那麼年輕。」

▲▼前輩當面問林依晨：妳10幾？（圖／翻攝自微博／娛樂日爆社）

▲趙忠祥以為林依晨才10幾歲。（圖／翻攝自微博／娛樂日爆社）

沒想到，趙忠祥一臉正經回問：「妳10幾？」只見林依晨睜大眼睛愣住、大笑到一句話也說不出來，他接著說：「我77，她就算27，我也比她大50年呢！」女方則是笑到眼睛瞇成一條線說：「沒有沒有。」

▲▼前輩當面問林依晨：妳10幾？（圖／翻攝自微博／娛樂日爆社）

▲▼林依晨愣住後放聲大笑。（圖／翻攝自微博／娛樂日爆社）

▲▼前輩當面問林依晨：妳10幾？（圖／翻攝自微博／娛樂日爆社）

事後，林依晨9日凌晨PO出拍戲花絮照，稚嫩臉龐完全看不出已經36歲，她透過微博正式回答前輩趙忠祥的問題，「報告趙老師，這幾年有人說12，有人說20出頭，我估計是兩兩相加除以二，約莫十六歲半吧！」應對超機智讓人留下深刻印象。

▲▼前輩當面問林依晨：妳10幾？（圖／翻攝自微博／林依晨）

▲林依晨事後在微博回答前輩問題。（圖／翻攝自微博／林依晨）

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