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小孩壓歲錢「1000塊太多」！　陶晶瑩「過年家教」網一面倒：這很重要

記者潘慧中／綜合報導

陶晶瑩和李李仁結婚10多年，育有一對兒女「荳荳」和「小龍」，適逢春節期間，對於小孩領紅包一事，身為母親的她認為這正是教育金錢觀的絕佳時機，聽起來或許有點奇怪，但她坦言會先與要來拜訪的家長「說好價錢」。

▲▼陶晶瑩「過年家教」網一面倒推爆（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

▲陶晶瑩教育小孩落實在日常生活中。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

陶晶瑩8日在臉書透露過年的時候，小朋友最開心的事莫過於領紅包，在她的眼裡，卻是一個教育孩子金錢觀的好時機，她認為對於就讀小學四年級的兒子、國中一年級的女兒來說，1千元的紅包金額已經太多。

▲▼陶晶瑩「過年家教」網一面倒推爆（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

▲陶晶瑩會先與要來拜訪的家長說好紅包價錢。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

於是，如果有其他家長將要來拜訪的話，陶晶瑩會事先和對方談好一個價錢，就是為了不讓小朋友拿到太多不勞而獲的錢，但如果是要包紅包給親人、長輩或辛苦的工作人員，她也不會手軟，「絕對是要包很大的啊！」

▲▼陶晶瑩「過年家教」網一面倒推爆（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

▲陶晶瑩育有一對兒女。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

看到有網友分享侄子收到1千元紅包的反應欠扁地說：「蛤～才1000元，好爛喔」，陶晶瑩在留言區認同地說：「非常（欠扁）。」引來其他網友表示父母親真的要好好教育小孩的金錢觀：「身為姑姑的我，真的會敲頭」，陶晶瑩看了也搞笑回應：「還敲兩次。」

▲▼陶晶瑩「過年家教」網一面倒推爆（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

▲陶晶瑩和網友互動。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

陶晶瑩臉書全文：

過年小孩最開心的就是領紅包。
但囉嗦的李母（就是我本倫）認為這也是教育他們金錢觀念的好時機。基本自己家裡對於四年級和國一的孩子，一千元就太多。
對外，我也會跟要拜訪的家長先說好價錢（雖然這樣很奇怪），但決不能讓孩子莫名其妙拿到太多不勞而獲的錢。
當然，對自己的親人或長輩還有辛苦的工作人員，絕對是要包很大的啊
#荳姐一直不要紅包
#小龍一直說快給我
#請問大家的壓歲錢金額

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