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瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實！　吳宗憲戳破「最大盲點」她認了

記者潘慧中／綜合報導

瑤瑤（黃喬歆）從《我愛黑澀會》出道，近年轉型為通告藝人，成為綜藝節目寵兒，怎料近年通告越來越少，原本常上的某綜藝節目，可能是一個原因而遭對方除名，「現在慢慢發現其實真的很現實。」

▲▼瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲瑤瑤上節目傾訴熟女的煩惱。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

32歲的瑤瑤最近在《小明星大跟班》透露， 某個綜藝節目的來賓大多是年輕辣妹，「都是妹仔！」她曾經很常受邀參加該節目，但隨著年紀增長，「那個節目已經很久沒去了。」經不起時間考驗，似乎已經悄悄地被該節目從名單中除名。

▲▼瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼瑤瑤似乎默默被某節目除名了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

聽到吳宗憲解析「人總是會有歲月的一個挑戰」，瑤瑤崩潰表示：「好不想喔，真的很不想。」憲哥接著分析，身為女人（熟女）最大的悲哀就是永遠在跟時間賽跑，包括瑤瑤在內的女來賓都很認同這個說法，「妳追著它的時候才發現，時間不累，但是妳已經累了。」讓瑤瑤掩面笑說：「現在是要哭的感覺。」

▲▼瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲字幕上寫著瑤瑤發現似乎因為年紀越大，通告量也越少。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

講到熟女的煩惱，瑤瑤坦言交往對象年紀太小，父母親完全不能接受，但男友經濟能力沒問題、對她也很慷慨，無法理解爸媽不認同的原因，被媽媽問到為何不交往年紀較大的人，她無奈表示畢竟自己年紀也大了，「真正條件更好的，他們當然是找年輕妹，也不會找我啊！」

▲▼瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

▲▼瑤瑤和年紀較小的男生交往，可惜爸媽完全不接受。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

▲▼瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

▲約從10：40分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）

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關鍵字

瑤瑤, 黃喬歆, 我愛黑澀會, 黑澀會

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